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裕隆執行長嚴陳莉蓮 出手精準

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮去（2020）年6月親掌嘉裕董事長後，穩健、精準的展開改革三部曲，包括「引活水、拚止血、推活化」，短短半年，嘉裕包括業內、業外都有動作，今年力拚轉骨，後續還會持續有動作。

女籃球隊員出身的嚴陳莉蓮，經營企業如同打球風格，進攻回防快速，而且出手精準，每個動作都相當明快準確。她2020年6月才接掌嘉裕董事長，短短三個月就成功打響第一砲，拿下國防部海空軍日常軍需大單。

嘉裕9月兼得標國防部服裝供售站委商經營案，一口氣搶下空軍與海軍等兩大標案，將負責制服供應與供售站經營，合計規模初估超過20億元，預計2021年3月開站，為嘉裕的轉型大計成功奠下基礎。

嚴陳莉蓮的第二部曲是止血，過去嘉裕除了自有品牌西裝，最為人津津樂道，就是代理已故裕隆執行長嚴凱泰的最愛—義大利頂級西裝品牌亞曼尼（Armani），惟Armani代理雖然每年貢獻嘉裕2-3億元的營收，但實際上虧損連連，成嘉裕財報包袱。嚴陳莉蓮決定忍痛割捨，嘉裕去年11月將Armani台灣代理業務移轉給台元紡織，此舉有利嘉裕營運止血。

接著嘉裕啟動資產活化的第三部曲，嚴陳莉蓮接掌裕隆集團後，積極盤點集團內各項資產，嘉裕原本的楊梅廠，部分空間為閒置狀態，公司決定啟動活化計畫，規劃打造結合商場、餐飲和文創的綜合園區，最快2022年完工，未來可望為嘉裕挹注額外的營運動能。

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