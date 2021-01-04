晟德董座林榮錦 用資本換技術

晟德集團董事長林榮錦表示，全球商業爭戰的關鍵，在於時間、技術與資本，能以資本換取時間、技術優勢，則必須趕快去做，澳優要併購國際奶粉大廠，即以此為著眼，借用國巨董座陳泰銘的說法，都是為了「嘗到蛋糕上甜美的奶油」。

林榮錦話鋒一轉指出，當年晟德轉投資國光生技，其考量也是如此。但國光生技日前被衛福部部長陳時中判定一期臨床試驗須重做，「對國光生技並不公平」。

林榮錦預期，新冠疫情將會在今年年底才可能解禁，且隨著新冠疫情流感化趨勢，他深信國光生技選擇的技術夠成熟，後續市場銷售規模一定能追上國際大廠。

林榮錦指出，在2019年投資國光時，他估計國光生技至今年仍將有30多億元現金，後來國光為了蓋新廠花了十幾億元，但是與嬌生的和解後又拿回了十幾億元，因此今年仍然有至少20多億元，足以支持國光將新冠疫苗開發完成。

林榮錦表示，雖然國光不會是全世界第一個開發出新冠疫苗的公司，但以當前全球新冠疫苗需求的規模而言，即使是第十個又如何？去年底輝瑞的疫苗正式上市，但這種疫苗需要透過零下70度的超低溫來運輸及保存，且過去從未在市場上出現過，這種疫苗能讓民眾安心接種嗎？