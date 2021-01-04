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晟德集團 啟動百億大投資

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導
晟德集團董事長林榮錦。記者黃義書／攝影
晟德集團董事長林榮錦。記者黃義書／攝影

晟德集團啟動百億投資計畫。晟德董事長林榮錦表示，迎接新年到來，晟德轉投資台灣永昕生物、順天醫藥，大陸東曜藥業與澳優乳業都期待有新的資本計畫，合計投資規模逾百億元，此舉將讓晟德躋身世界級控股公司。

林榮錦說，除了東曜已推動的投資案，約人民幣7.5億元（新台幣33億元），今年，永昕規劃投資30億元，兩公司都要擴建新生產線；另，順藥則期待成立資本規模10億元新合資公司，澳優計劃併購國際知名乳品公司，規模應有數十億元之譜，完成後澳優將躋身全球前五大乳業公司。

晟德集團轉投資的核心事業計11家，領域含蓋新藥研發、CDMO（委託開發生產服務）、細胞治療、智慧醫材、疫苗、乳品等各個不同的專業。林榮錦表示，未來晟德集團的資金、專業及人才，都會逐步鎖定在這些核心事業，透過對外併購或集團內部非核心事業的整併，深化集團綜效。

以永昕為例，被定位是專業CDMO公司，為了強化生物新藥抗體偶聯藥物（ADC）及異體細胞治療的生產水準，今年不排除透過併購ADC鏈結及培養液的技術。永昕的產線擴充計畫也是一波接著一波，自2019起完成一廠優化、二廠動工，公司也正討論8月進行另外三條生產線的動工計畫，若計畫拍板，投資金額將達30億元。

順藥在晟德的投資布局中，屬於新藥研發的核心事業，除了自己擁有小分子藥物的核心技術之外，透過整併金樺公司後已具有生物藥的核心技術，今年不排除透過現金增資加上發行股票，來成立一家10億元規模的公司，跨足異體細胞治療市場。

順藥目前短期策略是長效止痛劑LT1001全球覆蓋率，以及缺血性腦中風新藥LT3001及洗腎止癢（尿毒性搔癢）新藥LT5001，這兩項新藥預計完成臨床一、二期後爭取國際授權。林榮錦表示，順藥的藥品若能上市，他很期待能併購一家中型藥廠，打造屬於順藥的銷售團隊，成就一家世界級公司。

澳優乳業目前在全球共有十座廠房，分布在大陸、荷蘭、澳大利亞、紐西蘭等，市場分布在全球56個國家。但是林榮錦認為，澳優在這些市場的地位仍有繼續強化的機會，因此澳優目標今年要併購國際知名公司，雙方已經進入洽談階段，若此案順利完成，澳優的市場排名由第七名晉升為全球前五大乳業公司。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

腦中風 紐西蘭 洗腎

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