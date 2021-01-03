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2020年終新北房市交易移轉增6% 這兩區最熱
新北市地政局公告去年12月房市交易移轉棟數，共計6408棟，較上月增加361棟，增加幅度6%，其中以土城區及淡水區增加最多。屋比房屋總監陳傑鳴表示，第四季為房市交易旺季，土城區主要受惠於大型醫院及軌道建設，淡水區因房價較低，受到較多首購族青睞。
據統計，土城區去年12月房屋移轉棟數為379棟，較上月增加119棟，增幅45.8%；淡水區去年12月房屋移轉棟數為685棟，較上月增加112棟，增幅19.5%。地政局分析，土城區主要為新成屋移轉棟數增加所致，淡水區則受中古屋市場景氣影響，交易量增加。
陳傑鳴指出，土城近年有土城醫院開幕、暫緩發展區重劃、捷運建設等題材，吸引許多業者推案，廣告打得相當兇、知名度很高，加上土城工業區也有不少招商案，創造更多就業機會，吸引許多民眾購屋。淡水則為大台北都會區房價較低廉地區，新成屋還可以2字頭購入，加輕軌通車、影城開幕等題材，成為許多首購族考量地區。
另外值得注意的是，新莊去年11、12月連續減少60、73棟房屋移轉棟數，皆為單月新北減少最多地區，陳傑鳴說，新莊副都心過去在房市熱潮期，房價炒得非常高，2014房市反轉後才下修，近年房價落底回穩在每坪50萬上下，近兩個月因中央房市政策，影響投資氛圍，房市比較冷卻。
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