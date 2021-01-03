長榮貨櫃落海 全力打撈

貨櫃航商長榮海運昨（2）日表示，去年12月30日所屬L型貨櫃船「長朗輪」開往美國洛杉磯途中，有部分貨櫃落海、人員無恙，該船已赴台北港處理，落海貨櫃並無危險品，公司正盡全力打撈。

長榮表示，去年12月30日長朗輪從韓國釜山開往美國洛杉磯途中，在日本九州西南方20海浬處遭遇強風，惡劣海況讓船舶巨大搖晃，造成船上部分堆疊的貨櫃坍倒、掉落。長榮表示，長朗輪上計有21只40呎貨櫃掉落甲板上，36只40呎貨櫃落海。

長榮強調，情況都在掌握中，唯基於航行安全考量，已通知該船偏航到台北港，先行處理船上受損貨物，再繼續原定航程。

業界指出，近期因貨櫃海運需求太旺，航商均加緊船班運送貨物，因此或迭有事故傳出，但此次長榮掉落的貨櫃量不多，且船舶、人員安穩，對營運應無影響。

由於貨櫃航運需求緊俏，近期不僅貨櫃海運運價持續上揚、海運附加費也持續增加，國內外法人持續看好貨櫃輪航商今年營運。國內投顧法人甚至將貨櫃雙雄長榮、陽明今年獲利動能，調高到「難以相信的地步」。

國內投顧法人指出，貨櫃海運鬧三缺，持續缺船、缺櫃、缺工，加上不少國家因疫情鎖國導致貨物運輸效率大減，讓貨櫃、船舶運輸時程拉長，間接導致缺櫃、缺船情況更加嚴重。