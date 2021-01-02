小七複合店 抓住人潮

超商的複合式商店在連假也吸引人潮遊逛。7-ELEVEN表示，2020年全台50家店舖導入「時尚專區」，主要販售廚房用品、文創文具、流行飾品，並與導入博客來的店舖搭配，主要位於辦公商圈和學校，希望吸引學生和文青停留，成為離家最近的選品店，並可帶動單店業績成長一成。

日本生活雜貨折扣店唐吉軻德將來台，美妝雜貨龍頭寶雅今年也持續展店，7-ELEVEN看好生活雜貨商機，並增加消費者在店中遊逛時間，近期在限定門市導入「時尚專區」，作為全新複合店模式；小七台北市的店舖2020年也導入寶可夢機台，多半設置在學區附近，販售卡匣，提供遊戲對戰，放學時總吸引不少學生。

7-ELEVEN表示，以往店鋪商品選物標準多為「民眾臨時需要的商品」，現在則透過「時尚專區」陳列提高遊逛商機，2020年年底前導入時尚專區的店舖達50家。

7-ELEVEN已在全台超過22縣市、330間門市導入博客來專櫃「選書」，近期也搭配時尚專區。小七表示，因觀察到，買書的人也對文具、筆記本和手杖等商品有興趣，為了大幅提升門市的遊逛性，部分門市搭配「時尚專區」加乘效益，延長消費者在門市的停留時間。