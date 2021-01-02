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連假商機／超商國道、風景區 業績爆發

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

不少縣市取消元旦升旗，不過連假出遊商機依然蓬勃，昨（1）日中午開始，國道湧入大量車潮，觀光景點也出現滿滿人潮，超商的國道和觀光景點業績大爆發，預期業績可較平日倍數成長，台東今年更因歌手張惠妹舉辦跨年演唱會，成為超商門市業績大黑馬，較平日大成長六成以上。

7-ELEVEN表示，適逢元旦連續假期，今年農曆新年春遊效益提早發酵，許多民眾早已安排元旦連假出遊行程，連假首日國道、交通樞紐要道、觀光景點等，人潮及車潮陸續湧現。

7-ELEVEN位於交通轉運、觀光景點等周邊門市提早因應，像是國道1號南下必經的泰安服務區、南投清境商圈、蘇花改中繼站-台泥DAKA園區內的「蓮和門市」等，針對杯裝咖啡、三明治、飯糰、零食等增加備貨，預估將帶動周邊門市業績較平日倍數成長。

此外，7-ELEVEN表示，歌手張惠妹因在台東海濱公園舉辦跨年演唱會，湧入七萬人，也帶動台東相關門市業績，市區以及跨年熱區周邊門市，買氣更延續到元旦連假，來客較平日成長四成、業績平均更成長約六成以上。

全家表示，高人流的交通中繼在元旦首日都湧入人流，包括三義車亭休息站、國道新營服務區；而全家經營的石碇、蘇澳國道服務區，受惠於位於東部旅遊必經之路，2020年下半年營業額、來客數較上半年成長近一成，預計元旦連假也將有望大成長。

觀光景點 國道 連假

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