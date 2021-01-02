台塑越鋼董座陳源成 用人帶兵有一套

越南河靜高爐廠在點火三年六個月後開始賺錢了，台塑集團總裁王文淵總算圓了創辦人王永慶的鋼鐵夢，關鍵在於王文淵知人善任，找到中鋼黃埔一期的陳源成擔任董事長。

現年75歲的陳源成老驥伏櫪卻志在千里，真的在距台灣1,500公里外的越南河靜，將荒蕪之地建設成現代化鋼廠，國內鋼鐵工業的競爭力也順勢延伸到東協。

中鋼專家說，一般人可能認為只要有雄厚資金，輕而易舉就能蓋起大鋼廠，但事實並非如此。近年先進國家日本、德國都有海外建設大鋼廠計畫，結果都以失敗結束，凸顯大鋼廠的難度。越南河靜鋼廠的成功，是台塑、中鋼，以及陳源成鐵三角的緊密結合，缺一不可。

陳源成指出，他自己沒什麼本事，但是會用人帶人，職場上每次有任務，到那裡都可以做得很好，各方菁英願意團結合作，才能成就一些事，「做事最重要，不必虛名」。

陳源成表示，目前國際鋼市的前景十分樂觀。第一，鋼價到今年第2季都會逐步調漲，因為已經低迷太久了，去年大部分鋼鐵業都虧得很慘；第二，鐵礦砂大漲，原料的推升讓鋼價沒有回頭路，只能往上漲。