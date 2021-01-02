台塑越鋼董座陳源成 用人帶兵有一套

經濟日報 / 記者 林政鋒

越南河靜高爐廠在點火三年六個月後開始賺錢了，台塑集團總裁王文淵總算圓了創辦人王永慶的鋼鐵夢，關鍵在於王文淵知人善任，找到中鋼黃埔一期的陳源成擔任董事長。

現年75歲的陳源成老驥伏櫪卻志在千里，真的在距台灣1,500公里外的越南河靜，將荒蕪之地建設成現代化鋼廠，國內鋼鐵工業的競爭力也順勢延伸到東協。

中鋼專家說，一般人可能認為只要有雄厚資金，輕而易舉就能蓋起大鋼廠，但事實並非如此。近年先進國家日本、德國都有海外建設大鋼廠計畫，結果都以失敗結束，凸顯大鋼廠的難度。越南河靜鋼廠的成功，是台塑、中鋼，以及陳源成鐵三角的緊密結合，缺一不可。

陳源成指出，他自己沒什麼本事，但是會用人帶人，職場上每次有任務，到那裡都可以做得很好，各方菁英願意團結合作，才能成就一些事，「做事最重要，不必虛名」。

陳源成表示，目前國際鋼市的前景十分樂觀。第一，鋼價到今年第2季都會逐步調漲，因為已經低迷太久了，去年大部分鋼鐵業都虧得很慘；第二，鐵礦砂大漲，原料的推升讓鋼價沒有回頭路，只能往上漲。

中鋼 越南 鋼鐵

延伸閱讀

越南民眾新年寄語 還劍湖三輪車夫盼觀光客歸來

中鋼回應員工陳抗：尊重各公司治理 溝通化歧見

中鋼、長榮 挑逾四個月

營運倒吃甘蔗 台塑四寶拚重返成長

相關新聞

台塑越鋼轉盈 將月來月旺

台塑越南河靜大鋼廠快速壯大，2020年11月喜傳建廠以來首見的轉虧為盈，並且到今（2021）年都將「月來月旺」。

台隆第四代展實力 醞釀接班

台隆集團董事長黃教漳為企業三代，十年前從父親黃政旺手中接下董座棒子，近年台隆企業第四代也慢慢獨當一面。黃教漳的大兒子黃威...

疫情期間 台隆業績逆勢衝高

台隆旗下零售「台隆手創館」和餐飲「吉豚屋」去年在疫情期間表現不俗，台隆集團董事長黃教漳表示，台隆手創館在這波疫情中業績逆...

台隆跨界結盟 讓1+1>2

1963年成立的台隆集團，以貿易起家，年營收逾400億元，深耕台灣超過半世紀。目前台隆集團掌舵者為董事長黃教漳，集團旗下...

小七複合店 抓住人潮

超商的複合式商店在連假也吸引人潮遊逛。7-ELEVEN表示，2020年全台50家店舖導入「時尚專區」，主要販售廚房用品、...

連假商機／超商國道、風景區 業績爆發

不少縣市取消元旦升旗，不過連假出遊商機依然蓬勃，昨（1）日中午開始，國道湧入大量車潮，觀光景點也出現滿滿人潮，超商的國道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。