台塑越鋼轉盈 將月來月旺

台塑越南河靜大鋼廠快速壯大，2020年11月喜傳建廠以來首見的轉虧為盈，並且到今（2021）年都將「月來月旺」。

目前除規劃全新三號高爐外，進一步擬定200公頃「鋼鐵衛星城」計畫，預定2021年6月啟動招商，鎖定鋼鐵加工、螺絲扣件、運輸倉儲及維修服務等業態，總量數十家，台資鋼鐵產業海內外競爭生態將獲得優化。

投資法人分析，區域全面經濟合作夥伴關係（RCEP）簽署，國內傳統產業外銷出口面臨挑戰，台塑越鋼主導建立鋼鐵城，具有高度說服力，又能化解關稅障礙，據了解已經在鋼鐵關連產業間獲得回響。

台塑越南河靜鋼廠董事長陳源成說，「我們經營到現在是賺錢的，從去年第4季開始獲利，預計今年也會保持獲利」。越鋼產銷營運已經全面上軌道，去年11月順利轉虧為盈，是建廠以來首見，由於去年12月至今年2月鋼價會持續上漲，越鋼獲利會一個月比一個月好，新年度還將更上層樓。

法人指出，目前越鋼兩座高爐年產量600萬公噸，第三座高爐正規劃中，根據推估去年11月獲利在800萬至900萬美元，12月稅前盈餘可超過1,000萬美元，受惠鋼價大漲，今年平均單月獲利極可能站上2,000萬美元以上，表現愈來愈亮眼。

陳源成證實，越鋼總面積高達3,000公頃，將在廠區規劃出200公頃工業區做下游加工、零配件、倉儲零配件等產業，現在已經在做場地整理、水電配置、公共設施等，「今年3到6月應該就OK了」，依時程今年6月就能招商。