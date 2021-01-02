台隆第四代展實力 醞釀接班

台隆集團董事長黃教漳為企業三代，十年前從父親黃政旺手中接下董座棒子，近年台隆企業第四代也慢慢獨當一面。黃教漳的大兒子黃威廉目前是集團策略長，協助台隆手創館和吉豚屋導入數位化行銷；女兒黃筱涵是董事長特助，協助提供店鋪及電商的創意想法與視覺設計意見，兒女各司其職，成為黃教漳重要的左右手。

其實黃威廉18歲就自行創業，不到30歲創立四家公司，目前有三家仍在營運。黃威廉在2013年研發無線充電和模組化行動電源，採取群眾募資，不但販售到49個國家，甚至還有杜拜皇室。「當時很多人都說他做太早，結果蘋果在2018年才推出無線充電」。談起兒子，黃教漳語氣掩不住驕傲。

黃威廉目前負責管理台隆的新創部門「經營企劃室」，協助台隆手創館和吉豚屋導入數位化行銷。

他說，第一層面是導入全新ERP（企業資源規劃），打通資訊流、金流、物流；第二層面是協助台隆手創館朝向新零售O2O轉型，讓消費者可無縫接軌體驗；第三層面是導入科技，以吉豚屋為例，為貼近消費者使用手機的觀看習慣，優化吉豚屋的網頁，也結合LINE會員，針對每位客人而有不同的餐點促銷內容。

去年9月初，遠東SOGO百貨復興館、日本生活雜貨通路台隆手創館全新概念店開幕，黃教漳出席，並首度與小女兒黃筱涵亮相。

「她大學學的是服裝設計」，黃教漳說，黃筱涵對於美感頗有一套想法，「剛好也將她所學投入公司部分經營」。談起兒女，黃教漳雖沒明說接班，但去年他讓兒女頻頻在媒體面前出現，也顯露出對於兒女未來接班家族事業的期待。