疫情期間 台隆業績逆勢衝高

台隆旗下零售「台隆手創館」和餐飲「吉豚屋」去年在疫情期間表現不俗，台隆集團董事長黃教漳表示，台隆手創館在這波疫情中業績逆勢成長，相關防疫商品較過去大幅增加十倍以上；吉豚屋去年首度進駐社區，並舉辦振興活動衝業績，7月品牌業績超過非疫情時表現，較前年同期成長110%，整體來客成長約一成。以下為專訪紀要：

問：台隆手創館在去年爆發疫情後如何因應？

答：疫情初期，除向國內廠商接洽外，也到日本緊急採購防疫相關商品，聯繫相關供應商超過百家，與日本國內通路一起搶貨下單，其中乾洗手商品更是拿著現金在工廠排隊搶貨，以滿足消費者需求。

疫情期間民眾消費的商品，聚焦在除菌清潔用品，日本一向以清潔、除菌產品為專長，也提供數十種多樣選擇，台隆提早為顧客提供當下需要的生活提案服務，這也是台隆與其他通路最大的差異化。

大家在家的時間變多，台隆也思考顧客的心情，並提出各式提案。許多人在家工作，減少社交和出門的時間，宅在家容易焦慮，因此提出「在家紓壓」提案，許多民眾開始購買在家打發時間的商品，像是簡單可做日本料理的日本小家電、紓壓、娛樂小物銷量都提高30%，以及居家上班，如何打造巧思辦公空間、如何打造五星級度假居家等。

問：台隆手創館在去年疫情下提案並創造哪些商品熱賣？

答：疫情期間整合營業部、商品部與行銷部，一起腦力激盪為顧客策畫防疫相關商品提案，從防疫中的消毒清潔品，到防疫相關所帶來的周邊商品如口罩盒，或疫情期間因居家防疫所衍生出的需求品，如調理家電、紓壓小物，讓顧客在尚未想到需求之前，台隆就提前部署為大家提供需求。

台隆的抗菌、消毒、除菌等商品銷量直線暴增，防疫相關產品銷量成長暴增數十倍，雖然疫情期間百貨通路來客下降，民眾購買相關周邊商品件數增加，業績相對增加，整體業績成長近兩成。

問：吉豚屋展店策略？

答：因為台灣防疫成功，台隆不畏疫情逆勢展店，深耕進駐社區型店面，主打家庭、學生消費客及往來捷運上班族群，去年5月開出台灣七號店「信義旗艦店」，開幕首五日就創佳績，每日售出超過1,200份豬排，等於平均35秒賣出一份，銷量驚人，首月來客超乎預期兩倍以上。接著8月20日於石牌開出獨棟雙樓層的台灣八號店「石牌店」，開幕首日11時開店前就湧入約百位民眾排隊。

問：疫情期間對餐廳來說是否出現新型態商機？

答：疫情期間最明顯變化就是大家「宅」在家的時間大幅增加，這對需要入店用餐的餐廳來說，衝擊非常大；而吉豚屋在消費型態中，店鋪型門市入店消費占比高達將近九成，外帶與外送約一成多。

台灣吉豚屋總部與日本總部溝通各項對應，去年2月開始將方向轉移至外帶外送，推出外送平台專屬菜單、外帶免費升級、服務小量訂單短程免費外送服務，以及跨業與養樂多合作點餐贈送養樂多等，給予消費者全新專屬防疫服務。

自去年2月起活動帶動下，外帶外送占比成長增加四倍以上，內部也開始與百貨合作嘗試直播，透過直播，讓線上的客人在家也能因為直播主LIVE介紹，更了解餐點特色，甚至結合直播推抽獎活動聚客，因而將客人帶到線下消費。