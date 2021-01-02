台隆跨界結盟 讓1+1>2

1963年成立的台隆集團，以貿易起家，年營收逾400億元，深耕台灣超過半世紀。目前台隆集團掌舵者為董事長黃教漳，集團旗下事業體涵括食衣住行，包括台鈴機車（SUZUKI）、明治（meiji）冰淇淋及百吉冰棒（POKI）、台隆手創館、普利司通高爾夫運動用品（Bridgestone Sports）、豬排餐廳吉豚屋等。

台隆最初以進口代理輪胎為主，代理全球輪胎銷售龍頭的「普利司通（Bridgestone）輪胎」，也是台灣養樂多的大股東，並投資匯豐汽車及和通創投，與日本東急集團在台共同成立不動產公司。

台隆與日本互動密切，進口代理普利司通輪胎是因品牌創辦人石橋正二郎與台隆創辦人黃崇西為好友，因此代理普利司通輪胎在台銷售。

台隆第二任董事長黃政旺於1957年至1961年，在當時還叫做石橋的日本普利司通輪胎公司工作四年，1964年與日本石橋機車株式會社技術合作，設廠新莊市生產BS石橋機車。黃教漳說：「因此石橋機車也是我們本業之一。」名字雖然是「石橋」，但研發全是台灣人，也是台灣第一家國人研發機車的公司。

直到1982年，因應消費者需求及使用方式的改變，開始生產速克達型（無段變速型）機車，與日本SUZUKI MOTOR CORPORATION簽約合作；1983年，台隆工業及日方技術合作，生產二輪、 ATV（四輪沙灘車）。台隆也是台灣第一家外銷沙灘車到美國的製造商。1984年為因應國際化，與日方投資合作，並更名為台鈴工業公司。

累積食力 進軍餐飲市場

台隆也是台灣養樂多的大股東，黃教漳並到日本養樂多公司工作兩年，他說：「養樂多對我來說學習到許多東西。」還有日本推行的「養樂多媽媽，也在台灣施行」。他指出，日本在戰後就業並不容易，養樂多媽媽對日本人家計有很大幫助；在台灣，台隆也是養樂多的共同創業夥伴，很多養樂多媽媽都與客人變成好友。

台隆集團幾乎是內銷為主，其中吉豚屋或台隆手創館更是表現亮眼，都有機會和條件進入資本市場。

台隆手創館目前全台有十家店，是國內日本生活雜貨通路市占第一名。黃教漳說，20年前台隆因看好日本「TOKYU HANDS」東急手創館，當時在日本零售市場品牌形象第一名，提供一站購足、達人諮詢式服務和體驗等。

黃教漳認為，台灣人要買日本商品多半去百貨公司，因此在台採取店中店模式經營，於微風廣場開出首家店，創立成功模式，也讓日本TOKYU HANDS開始開出一層樓的店舖。

20年前台隆為日本TOKYU HANDS海外第一家分店，因東急尚無海外開店經驗，因此以品牌海外授權方式，建議先以「HANDS TAILUNG台隆手創館」於台灣在地化展開，黃教漳說，等了20年，2020年正式將「TOKYU HANDS」商標引進台灣，因此店鋪全都更名為「TOKYU HANDS台隆手創館」。

談起台隆引進日本最大豬排品牌「吉豚屋」一事，黃教漳表示，近年有許多日本餐廳來台，有百貨業者向他建議，台隆與日本合作歷史悠久又有淵源，何不自己做餐飲？黃教漳想，台隆在冰品或是養樂多的投資都是食品製造，零售又經營台隆手創館，在服務業已有經驗，食品加上服務也就是餐飲業。因此決定投入餐飲，並選中日本豬排品牌「吉豚屋」。

虛實整合 線上業績激增

2020年全球爆發疫情，也影響考驗企業逆境突圍的能力。台隆手創館因超前部署，業績逆勢成長，截至目前業績成長近兩成。同時也加速數位轉型，虛實融合模式，讓消費更多元，目前線上購物業績以十倍以上速度穩定成長，吉豚屋更在去年疫情期間的5月及8月分別開出信義旗艦店、石牌店，首月來客超乎預期兩倍以上，整體業績創新高，連日本總部都很驚訝，這也展現出台隆的戰力與應變力。

後疫情時代為抓住類遊日及IP療癒商機，在台隆手創館復興店、京站店重新開幕時，引進日本物產及JR等獨家特色商品，在強力曝光下，帶動類遊日話題。包括SNOOPY 70周年展、蠟筆小新等趣味IP主題展老少皆宜，已帶來破百萬元業績。接下來還會推出日本話題性POPUP STORE（快閃店），黃教漳希望提供大家美好的療癒時光。

台隆深知集團整合與品牌聯盟的必要性，2020年2月吉豚屋集結集團投資的養樂多推出點餐贈養樂多的活動； 5月起台隆手創館整合「吉豚屋」、9月與台鈴eReady共同推出行銷活動，讓台隆發揮集團最大綜效，落實集團資源互相整合的宗旨。

此外，從政府推動的振興三倍券活動中，黃教漳觀察到「零售無邊界」的時代來臨，品牌間不再是對手，反而是手牽手共同跨界結盟，水平合作取代垂直競爭，共同發揮一加一大於二的功效。