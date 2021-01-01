家電業保暖商品大賣 帶進可觀天氣財

受惠寒流來襲， 家電業的聲寶（1604）、禾聯碩（5283）、東元（1504）、大同（2371）等的保暖商品大賣，帶進可觀的天氣財。家電業認為，尤以電暖器商品的買氣，可望延續至今年元月、甚至是到2月，許多大賣場的電暖器在今（1）日仍是熱賣的商品。

家電大廠聲寶表示，寒流來襲，帶動陶瓷電暖器銷售量最好，助益去年12月業績約有3,000萬元，比前一年同期成長三成，更比2020年11月多出四倍。

聲寶指出，推出「電暖器／電熱毯寒冬陪你溫暖跨年」，又到寒流來襲，是銷售成長的最大推力。聲寶雙人電熱毯具有恆溫定時 、可水洗、智慧型操控、八段溫度的特色。

聲寶小蘋果陶瓷式電暖器，可切換350W 、 600W，辦公室和露營皆可用。PTC陶瓷安全發熱體智能觸控面板，復古美型，精緻小巧，也是受到青睞的要因。

禾聯碩強調，電暖氣銷售最佳品項為可上下左右自動擺頭的陶瓷電暖器，去年銷售數量跟前一年同期比成長200%；另大坪數使用的葉片式電暖器也提升20%成長率；適合臥室使用的雙人電毯在去年更是有破萬條的銷售佳績。

東元表示，電暖器、除濕機及乾衣機等寒流概念家電商品，去年12月銷售量，比前一年同期成長至少100%以上。

大同旗下大同訊電也指出，2020年入冬以來因連日陰雨使得季節性小家電持續成長。以除溼機為例，去年12月銷量相較去年同期已達倍數成長，另像冬季必備小家電，電茶壺、烘碗機、烤箱等也皆有20%左右的成長幅度 ; 去年12月31日寒流來襲，更是帶動電暖器相關品項銷售大幅成長，其中又以鹵素電暖器銷量最為亮眼，10吋機型在2020年12月下旬銷量相較上半月成長64%。