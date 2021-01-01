影／台中蔦屋書店攜藝術大師 辦「花開現囍」交趾陶展
TSUTAYA BOOKSTORE台中市政店延續日本銀座蔦屋書店『藝術生活』的概念，在2021年元旦展開首場藝文展覽，邀請國寶級藝術大師吳榮展出「花開現囍」，期望能讓更多人認識交趾陶的精緻，與台灣藝術的獨特性，展期至3月31日止。
蔦屋書店選擇符合最獨特的台灣藝術，與最能夠融入當代生活特質的藝術家來合作，最終選定最足以代表台灣的交趾陶藝術家吳榮，推出「花開現囍」為主題的新春企劃，為這個年代的本土藝術歌唱新的一頁。
今日的開幕活動，雙方以互贈書籍的形式，來展現台、日國際藝術文化之間的交流，吳榮以其著作代表「工藝傳承的職人精神」，「解謎蔦屋」一書則代表TSUTAYA BOOKSTORE想提供台灣大眾各式的生活提案。
得利影視總經理楊愛麗表示，這次選擇位在台中七期T&R商場中的台中市政店規劃藝文特區，看到的是中台灣民眾對理想生活有更多的期待。
她說，交趾陶是百年來在台灣本土綻放的宗教美學文化，藝術家吳榮多年琢磨其底蘊轉化為美感與鄉土思緒，結合經驗累積的捏塑與釉色技藝，創造一件件獨特神韻並含帶故事的交趾陶限量作品，歡迎民眾於展覽期間至書店，親身一睹國寶藝術之美。
除了這次藝文活動，未來也會透過更多藝文交流，讓中台灣甚至所有來書店的大眾，都可以非常輕易、近距離的方式，接觸台灣本土或其他國家多元豐富的藝術作品或文化特色。
楊愛麗也期望，TSUTAYA BOOKSTORE台中市政店能成為台灣藝術人文據點空間，提供可以一邊休憩一邊欣賞藝術的場域。
葉王寶石釉門派第四代傳人吳榮表示，交趾陶是一門獨立的藝術，屬於台灣的藝術，此展售會名為「花開現囍」，代表每一代交趾陶創作者都為了傳承藝術費盡心思，從一個種子落土到今日的繁花盛開。
其創作多年依然堅持使用寶石釉，經過30餘年不斷的創新，突破了「交趾陶」給人們一般停留在廟宇空間印象，從雕塑的技術、題材的創新、釉色的表現。
吳榮交趾陶從宮廟裝飾，如今突破框架跳進一般人的生活中，創作許多當代作品，吸引藝術愛好者典藏。
其代表作，有動感十足的『齊天大聖』、溫柔婉約的『巧妝』、充滿台灣生命情感的『雲童』，以及台灣女性情感轉變的『法國三系列-相·想．嚮』等，成為當代台灣交趾陶藝術家代表。
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