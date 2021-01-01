元旦連假搭客運有優惠 國道85折、台灣好行半價

元旦連假三天，還在思考哪裡可以好好踏青嗎？國光客運於圓山轉運站及南港轉運站共計四條路線前往宜蘭地區，包含礁溪、宜蘭、羅東及南方澳，留在北部還沒返鄉的旅客，可以多加利用優惠85折活動前往宜蘭各地來個一日悠閒放鬆活動，宜蘭地區的台灣好行「綠18線壯圍沙丘」、「綠19線宜蘭東北角海岸線」期間亦提供半價優惠，讓您省時、省錢又好玩。

除票價優惠之外，國光客運配合公路總局自中秋及國慶連假推出宜蘭地區「在地有腳」措施，也於元旦連假擴大至台東地區辦理，民眾搭乘公路客運至當地後，持客運票根向指定租賃業者租車可享優惠，完成租用車輛後，再持汽(機)車租車憑證正本及公路客運去程與回程票證，可於回程時至公路客運業者櫃台請領票價優惠（租汽車折票價200元、租機車折票價100元）。

針對想要提前返回或尚未購買車票返回工作崗位之旅客，國光客運更針對旅運需求量較高之路線，包含北、中、南的路線，準備眾多加班車輛因應，讓您不用擔心沒車可搭的問題，搭乘國道後需轉乘之旅客，也可多加利用交通部東部轉乘優惠、當地轉乘優惠，只要持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘，即可省下市公車一段票(或基本里程)費用，搭乘大眾運輸將會是您最好的選擇，不但更優惠、更迅速，還能更便捷。

由於武漢肺炎疫情仍尚未解管，在連假疏運期間，國光客運配合政策定期消毒、第一線同仁配戴口罩以及各服務車站提供酒精消毒液，同時，國光客運提醒搭乘大眾交通工具的民眾，務必把口罩戴起來，防疫你我一起來，共同維護健康及乘車安全。

搭乘大眾運輸除享有優惠外，安全更應該重視，國光客運提醒民眾，搭乘大客車及遊覽車，請隨時繫妥安全帶以維乘車安全。更多活動訊息及路線資訊請洽國光客運公司官網 。