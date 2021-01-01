快訊

台鐵鳴日號元旦首發就故障 半夜3時卡北埔急換車頭

股市大發推升送禮行情 金融保險業最愛送進口食品

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
受惠於股市大發，業者發現年底送禮預算較前一年度明顯提升。圖/仝澤蓉攝影
受惠於股市大發，業者發現年底送禮預算較前一年度明顯提升。圖/仝澤蓉攝影

2021新年開始，也代表著農曆新年即將來臨，傳統年節送禮習俗旺季到 ，業者發現，由於股市大發，送禮行情也因此提升一到二成。

擁有不少金控、保險和地產業客戶的法國布列塔尼餅乾表示，除了3、4月新冠肺炎疫情最嚴重時，業績受到影響之外，從端午節檔期開始，到中秋節和耶誕節，業績都有成長，尤其到了去年耶誕檔期到今年新年檔期，送禮行情已從去年大約500到800元，提升到1000元左右。

業者表示，揮別充滿變數的2020年，迎接嶄新的2021，配合中國農曆新年到來，推出以品牌創辦人Marcel主廚為主題圖案的樂烘焙系列，可愛的小廚師搭配當年的小攤車，以及紅色的底圖，充滿年節喜慶歡樂氣氛。

本次，法國布列塔尼還引進金磚造型新口味檸檬/草莓兩種口味費南雪，以及與大稻埕百年茶行有記名茶合作，推出各式新年組合。

可愛小廚師圖案的樂烘焙系列，搭配紅色包裝，成為年節送禮熱門選擇。圖/仝澤蓉攝影
可愛小廚師圖案的樂烘焙系列，搭配紅色包裝，成為年節送禮熱門選擇。圖/仝澤蓉攝影

法國 中秋節 疫情

延伸閱讀

atre把東京帶到捷運中山站 限時9日「外帶東京」戶外展

金管會年度保險競賽 元大人壽連三年獲獎

金磚新工業創新基地 廈門啟動

爭取國際遊客 台東縣府協助32店家打造雙語消費環境

相關新聞

美輪胎雙反初判 我被課重稅

美國商務部在6月對來自台灣、南韓、泰國和越南的輪胎展開雙反（反傾銷、反補貼）調查，釐清其售價是否低於公允價值，昨（31）...

輪胎廠調度產能 降低美「雙反」衝擊

美國商務部針對台、韓、泰、越的輪胎「雙反」調查初判結果昨（31）日出爐，台灣意外被課最高稅率，台灣整體輪胎產業短線將面臨...

和泰RAV4銷量稱冠車市 去年賣逾3萬台

國內進口車市場2020年非常熱鬧，Tesla銷售寫下佳績外，隨著國人愈來愈喜歡買進口車，和泰車代理的TOYOTA RAV...

特斯拉 去年掛牌數倍增

特斯拉電動車Model 3去年第4季台灣掛牌數有望逼近1,200輛，加上其他車款，全車系總掛牌數預計突破1,630輛，2...

打炒房政策影響 房仲：12月房市進入冷靜期

為了避免房市遭惡意炒作，政府端出打炒房政策，房仲指出，受到政策上路影響，購屋民眾態度轉向觀望，12月交易狀況略減，房市進...

疫情洗禮後 張國煒：這行業隨時做好準備度過風口浪尖

今年全球遭遇新冠疫情重創，航空業更首當其衝。展望來年，星宇航空董事長張國煒表示，明年會是關鍵的一年，雖然疫情至今仍然嚴峻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。