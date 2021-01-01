股市大發推升送禮行情 金融保險業最愛送進口食品
2021新年開始，也代表著農曆新年即將來臨，傳統年節送禮習俗旺季到 ，業者發現，由於股市大發，送禮行情也因此提升一到二成。
擁有不少金控、保險和地產業客戶的法國布列塔尼餅乾表示，除了3、4月新冠肺炎疫情最嚴重時，業績受到影響之外，從端午節檔期開始，到中秋節和耶誕節，業績都有成長，尤其到了去年耶誕檔期到今年新年檔期，送禮行情已從去年大約500到800元，提升到1000元左右。
業者表示，揮別充滿變數的2020年，迎接嶄新的2021，配合中國農曆新年到來，推出以品牌創辦人Marcel主廚為主題圖案的樂烘焙系列，可愛的小廚師搭配當年的小攤車，以及紅色的底圖，充滿年節喜慶歡樂氣氛。
本次，法國布列塔尼還引進金磚造型新口味檸檬/草莓兩種口味費南雪，以及與大稻埕百年茶行有記名茶合作，推出各式新年組合。
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