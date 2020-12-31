搶攻療癒商機 東森自然美推「樂活精油系列」搶市

近年台灣精油市場擴大，從預防醫療到家居領域，使用廣泛。東森國際（2614）旗下轉投資的東森自然美也嗅到精油商機，2020年首度研發出複方精油「樂活精油系列」，要搶攻療癒商機。東森自然美執行長陸瑜民表示，預估2021年「樂活精油系列」可帶來9,600萬元營收。

淘寶曾於2017年針對精油發布市場研究報告，根據該份報告指出，精油市場以複方精油最受歡迎，占市場七成，單方精油則佔比1成；儘管如此，2016年數據顯示，光是單方精油的銷售額也貢獻「美容護膚/美體/精油類」的9.07%，顯見市場，市場成長空間很大。進一步分析關鍵字搜尋結果，女性82.43%，並以26-30歲佔比最高。

東森自然美也嗅到精油市場，進軍攻療癒商機，搶在2020年歲末前推出療癒精油商品「自然美瑞昇 樂活精油系列」。

樂活精油來自於法國H.REYNAUD & FILS、義大利西西里島Misitano & Stracuzzi、澳洲DownUnder三大頂尖百年精油廠；此外，在芳香療法中，薰衣草被視為改善情緒和焦慮的代表，迄今也是最受歡迎的單方精油，因此薰衣草也貫穿在法國普羅旺斯的每種配方裡。

東森自然美表示，「自然美瑞昇 樂活精油系列」運用西方植物芳香療法與東方經絡醫學智慧，將藥草植物的力量透過科學科技把脈，實現真正的人證、物證、科學做見證，運用「經絡儀」（經絡儀是結合中西醫科技，雲端大數據運算，只需要3分鐘，就能立即掌握身體能量報告，目前在中國醫藥大學、長庚醫院等大型醫院採用）對樂活精油系列做測試，內部員工測試結果顯示，平均高達88%有改善，樂活精油系列由中醫12經絡分類出5大系統對應現代人最重視的問題。

「自然美瑞昇 樂活精油系列」共5款：樂呼吸複方精油-01「防疫小尖兵！呼吸順暢、防禦力UP」、樂自在複方精油-02「擺脫失眠！就是要你一覺好眠到天亮」、樂舒活複方精油-03「懶蟲退散！專注力好，提升工作效率」、樂循環複方精油-04「消水腫神隊友！輕鬆跟水腫說byebye」、樂輕盈複方精油-05「腸胃道救星！搞定脹氣、消化不良」。