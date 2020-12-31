阿聯酋航空優化飛行體驗 推A380全新豪華經濟艙及內裝

為持續提供全球旅客飛悅卓越的飛行體驗，阿聯酋航空正式發表A380客機全新豪華經濟艙，最新A380客機亦於全機艙換上全新內裝。阿聯酋航空期望透過多項嶄新設計提供旅客更優越舒適的飛行體驗。

阿聯酋航空總裁提姆．克拉克（Sir Tim Clark, President Emirates Airline）表示，搭乘阿聯酋航空A380客機是最受全球旅客喜愛及追尋的飛行體驗。今日，我們進一步升級這項服務。在其他航空公司縮減航班時，阿聯酋航空堅持飛悅卓越的承諾，努力恢復曾因疫情暫停或調整的服務，並仍持續引進全新的產品與提升服務的措施，致力提供旅客最佳的飛行體驗。

阿聯酋航空上周自空中巴士位於德國漢堡的基地接收最新的A380客機，並預計在2021及2022年迎接另五架搭載豪華經濟艙的A380客機；部分將於2023年加入阿聯酋航空機隊的波音777X客機也將配置豪華經濟艙。阿聯酋航空也考慮對現有的A380機隊進行改裝。

提姆．克拉克說，豪華經濟艙是我們精心開發的產品，以符合阿聯酋航空為提供最高品質全方位服務航空公司的定位。阿聯酋航空頭等艙、商務艙與經濟艙重新設定了航空產業對飛行體驗的標準，我們也極有信心，豪華經濟艙將提供獨特的優質飛行體驗。在有足夠的座位數量投入市場前，我們預計僅提供阿聯酋航空尊貴顧客提供免費升級搭乘豪華經濟艙的服務。我們也將在更多的航線部署最新的A380客機，以期讓更多旅客體驗到我們在各艙等提供的最新服務。

豪華經濟艙：舒適與寬敞的結合

阿聯酋航空豪華經濟艙使用2-4-2配置，共有56個座位。座椅間距達40英寸，十分寬敞；座椅寬19.5英寸，傾斜幅度達8英寸，形成舒適的搖籃位置讓旅客有充足的伸展空間。豪華經濟艙的座椅使用與商務艙類似的奶油色防污皮革搭配木紋表面，精緻工藝，縫紉細節清晰可見。每張座椅皆採用六段可調節式頭枕，腿枕與腳踏板，提供旅客最佳支撐及舒適感。

每個座位皆配置13.3英寸螢幕，是同級艙等中尺寸最大者之一。乘客可使用此一螢幕體驗阿聯酋航空屢獲殊榮的ice機上娛樂系統，享受無可比擬的音樂、電影、電視及新聞等娛樂內容。

此外，豪華經濟艙乘客還可以發現多項阿聯酋航空的貼心設計，包含便利的座上充電設備、寬敞的用餐餐桌及側邊的雞尾酒桌。阿聯酋航空豪華經濟艙位於下層機艙的前部，配有三個專屬洗手間。

頭等艙：更私密奢華的獨享空間

阿聯酋航空亦於最新的A380客機上為14間頭等艙私人套房進行改裝，將所有套房的門板加高，讓頭等艙乘客享有更私密與舒適的機上空間。頭等艙全面採用新穎主題配色，包括從下層機艙通往上層的階梯，並賦予機上水療淋浴間更加摩登現代的裝潢設計。

商務艙：全新奢華設計

阿聯酋航空保留了其廣受歡迎的座位設計，為每一位乘客提供直接進出的走道、可調整成完全平躺式的座椅、私人迷你酒吧、充足個人儲物空間，提供乘客隱私良好的保護。

與阿聯酋航空波音777 客機上超凡革新的商務艙相似，阿聯酋航空最新A380商務艙座椅設計以私人專機為靈感，所有76個商務艙座位皆以香檳色皮革和木質裝飾全面翻新。相同的經典配色主題也應用位於上層機艙後方、頭等艙與商務艙乘客專屬的機上貴賓休息室。

經濟艙：座椅設計全面升級

阿聯酋航空最新的A380客機將原有的338個經濟艙座椅全面更新為人體工學設計座椅，配置全真皮頭枕與可垂直調節的柔性側板，讓乘坐時獲得最佳支撐。

此一設計亦取材自阿聯酋航空波音777客機，更加輕盈，卻不影響乘客的舒適度和體驗各項功能。每個座位皆有精緻木紋飾面餐桌，配置13.3英寸的個人螢幕，讓乘客可享受阿聯酋屢獲獎項的ice機上娛樂系統。

機艙內裝煥然一新

全新的阿聯酋航空A380客機其機艙設計也給人煥然一新的感受。源自阿聯酋航空最新波音777客機超凡革新的機艙內裝，阿聯酋航空A380客機的機艙整體內裝以香檳配色展現簡潔、清新的氣息，搭配木質鑲板和青銅裝飾，並以Ghaf 樹 (牧豆樹) 串聯飾面及整體設計。Ghaf樹是原生常綠植物，為阿拉伯聯合大公國的國樹，以此進行機艙設計，不僅具有深厚的文化意義，也表現阿聯酋航空重視生態及永續發展的價值。

阿聯酋航空說，所有的客艙都配備阿聯酋航空屢獲獎項、最新版本的ice機上娛樂系統，為旅客提供更加優質的畫面。每個座位螢幕皆提供超寬視角、觸控式螢幕、LED背光與HD高畫質。