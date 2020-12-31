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東森購物公布今年熱銷品 營養保健品、衛生紙為買氣王

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
東森購物公布2020年度熱銷商品，以銷售件數排名，東森自營商品「送愛到部落蒲公英衛生紙」榮登買氣王。東森購物／提供
東森購物公布2020年度熱銷商品，以銷售件數排名，東森自營商品「送愛到部落蒲公英衛生紙」榮登買氣王。東森購物／提供

東森（2614）轉投資的東森購物今（31）日公布2020年度熱銷商品，以銷售件數排名，東森自營商品「送愛到部落蒲公英衛生紙」榮登買氣王，總銷超過170萬包，金額超過5,000萬元，是回購率最高的商品之一。

若以商品種類分析，票券類、自營商品、3C與手機等三大類，挹注營收最多。東森購物表示，受疫情影響，消費者更重視安全與健康，銷售金額前十大排行榜， 幾乎由保健品包辦，尤以「華陀鴕鳥龜鹿精」等商品最為暢銷。

若以銷售件數觀察，東森自營商品，包含衛生紙、廚房紙巾、洗髮精、洗衣精與牙膏等，都站上前十大排行榜，此顯示佈局自營商品的策略奏效，消費者已穩定回購，穩定貢獻業績。

除了東森購物，東森集團旗下還有兩大網購通路—「Her」，以及跨境電商「草莓網」。Her是2019年成立的網購平台，主打平價商品，專攻25～34歲的女性；不分品類，2020年的年度五大熱銷品牌，依序是SK-II、Kiehl’s契爾氏、Lancome蘭蔻、凱薩大飯店、Shiseido資生堂。

跨境電商草莓網也盤點2020年台灣市場，年度五大最受歡迎的品牌，依序是：Clarins克蘭詩、Shiseido資生堂、Kiehl’s契爾氏、Sisley希思黎、Lancome蘭蔻；而銷售金額最高的商品則是「資生堂百優精純乳霜」，單品就貢獻全通路4%的業績，是2020年的暢銷冠軍。

東森自然美今年也有爆發性成長，統計東森自然美2020年前十大商品，冠軍為「超效保濕按摩卸妝膏」、亞軍為「NB-1晶鑽彈力潤采凝萃」、季軍為「NB-1晶鑽肽彈力亮眼精華」，光是前三名就貢獻12%業績。

東森購物表示，步入「新常態（The New Normal）」，消費者普遍更加注重健康、安全，預料虛擬通路業績將持續長紅，保健商品也會繼續受到消費者青睞。

此外，自2015年起佈局自營商品，包括：衛生紙、洗衣精等生活用品，以及東森自然美美妝保養品，今年自營商品業績已占30％營收，同時也占獲利60％；展望未來，東森持續開發壯大自營商品及EC通路，目標2021第一季營收成長50％。

自營商 跨境電商 營收

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