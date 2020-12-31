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疫情洗禮後 張國煒：這行業隨時做好準備度過風口浪尖
今年全球遭遇新冠疫情重創，航空業更首當其衝。展望來年，星宇航空董事長張國煒表示，明年會是關鍵的一年，雖然疫情至今仍然嚴峻，但經過一年洗禮，全球也犧牲這麼多人，我們還是有學到東西吧，至少社會更熟悉病毒，更懂得與病毒共處。
星宇航空今年1月23日首航，3月起就因疫情陸續停航。張國煒說，一般民眾總認為星宇「很倒霉」，才剛成立就遇上疫情。其實對星宇來說，這就像是遇上一道浪，「我們只是剛好在浪頭上的一艘船，就算今天無風無浪，過段時期還是會遇到。做這個行業，我們隨時都要做好準備度過這風口浪尖。」
他表示，今年這場疫情，全世界都沒有預料拖了這麼久，但經過一年的洗禮、犧牲與學習，明年將是緩慢復甦的一年，更期待明年底恢復較自由狀態。
經歷這場疫情洗禮，看到國際航空業的起落和重新洗牌，張國煒表示，這也證明身為國際航空業，看得面向要夠廣，不能只看到「不幸運」，要看的是「你有什麼是幸運的？」他希望疫情趕快結束，生活恢復正常；等以後日子好過時，他會回饋每一位員工，和員工一起攜手把星宇推向全世界。
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