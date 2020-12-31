躍獅藥局智慧行動車 深入社區展開巡迴服務

為推廣智慧量測，促進三高預防知識落實於生活，躍獅連鎖藥局啟動「智慧藥局行動車」深入社區、展開巡迴服務，30日走訪內湖康成店與東區忠孝店，提供在地社區民眾全面性智慧量測服務。

躍獅藥局「智慧藥局行動車」繼上個月(11月)衝入人潮聚集的ATT 4 FUN廣場，展開首站智慧量測活動，活動吸引數千名民眾參與，現場號召全民公測、提高健康意識感，為健康超前佈署，並把躍獅藥師、營養師、護理師專業團隊合作設計的健康示範知識帶回家。

為了將服務落實至社區的各角落，躍獅特別改裝小型「智慧藥局行動車」深入社區，更輕便快速地提供一站式數位量測(血壓、血糖、血氧、體溫、體脂等)及三師衛教服務，有效將智慧藥局健康衛教概念帶入社區鄰里。

躍獅忠孝店經理侯怡君表示，忠孝店屬於社區與院前型藥局，主要服務社區與前來看病的客人，因此清楚掌握客人生活習慣，以及常備用藥，有助於社區長者的健康照護。智慧藥局行動車結合營養師、藥師、護理師等不同專業領域的量測諮詢服務，可以讓客人充分獲得全面且客製化的健康資訊。

躍獅康成店經理張惟棟提到，三高是內湖社區民眾比較常見的問題，智慧藥局行動車內建許多量測儀器，更有助於地方藥局擴大對客人的服務範疇。

50多歲的陳大姐大讚，「躍獅智慧藥局比手上的智慧手環還好用！」

陳大姐表示，她看不懂手環上的數據，但來這裡什麼都可以請教服務人員，大家很有耐心地一一說明，是在地居民健康上的好鄰居，她常跑來這裡串門子，都快成為手機LINE群版的健康達人了。

肺炎疫情蔓延全球，今年為防疫元年，躍獅藥局身為防疫國家隊的一份子，將繼續前進每一社區，將智慧健康意識網狀扎根，希望透過快閃活動，號召民眾提高健康意識感，依專業健康團隊的建議，為健康超前佈署，畢竟先有健康的身體、才會有健康的家人！

躍獅連鎖藥局總經理陳美孜表示，躍獅藥局一直朝向i PHARMACY的目標，帶領藥局產業數位轉型，而今年因應台灣5G元年，智慧藥局行動車將結合物聯技術，民眾不用購買各種儀器，只要透過車上或是店內的量測儀器，便能將資料上傳雲端，個人手機APP也能將量測資料彙整成清楚報表。

陳美孜自信地表示，這些服務就像是帶著行動健康護照在身邊，未來只要靠一指便能記錄與追蹤自己的改變，智慧藥局行動車將來將成為你我行動手機裡的智慧藥局。