永寬化學創辦人捐100萬元 在交大設獎學金

永寬化學公司創辦人李明旭、林妙玲伉儷，日前捐贈國立交通大學「張豐志院長、張石麟院士紀念獎金」新台幣100萬元整，以鼓勵及支持參與交大理學院高中數理資優線上研習課程的中學生。

交通大學應化所83級林妙玲、清大李明旭博士（由交大張豐志教授共同指導）為感念學生時期，交大應用化學系張豐志教授的培育與指導，在 2014年張教授逝世追思會中除感念師恩，更開始了十年期間、每年以張豐志教授之名做一件好事以紀念老師的善舉。

李明旭、林妙玲伉儷在老師逝世六周後，因為交大理學院陳永富院長看到兩人在北港家扶中心「豐志教室」的新聞報導，開啟了緣分，慷慨捐贈設立國立交通大學「張豐志院長、張石麟院士紀念獎金」，以鼓勵參與交大理學院高中數理資優線上研習課程的中學生，積極關懷中學生的學習視野並回饋社會。

交大理學院陳永富院長表示，李明旭與其夫人林妙玲期自2014年張豐志院長逝世當年開始，每年皆以老師之名行公益之事。包括高雄氣爆捐款、捐贈交通車、捐贈獎學金及認養樹木響應綠化活動。此外也身體力行發表論文，並在致謝欄位感謝老師栽培；或在講課或研討會報告的最末投影片述說老師對學生的指導及期許，以行動實踐老師的期勉，讓愛的種子遍地開花，是飲水思源的最佳表率。

張石麟院士是交大電子物理系57級第一屆校友，美國紐約布魯克林物理博士，歷任清大物理系主任、理學院院長、研發長、學術副校長，同步輻射中心主任。學術成就卓越，榮獲教育部終身國家獎座、中央研究院院士，對於交大母校的校務發展，貢獻良多。生前給學弟妹的勉勵是「由剝而復，事在人為。轉弱為強，必資自立。把握當下，全力以赴」。

李明旭、林妙玲伉儷相信，回饋社會有許多方式，理念的推廣、智慧的傳承是教育最重要的使命。而「張豐志院長、張石麟院士紀念獎學金」的設立，能讓莘莘學子於學涯旅程中體認更深刻的學習歷程之價值。只要持續散播善意及愛，就可以向台灣社會展現不一樣的師生關係，學子們心裡面的那一片葉子就會萌發出新的生命，持續傳承。