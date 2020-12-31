Tesla宣布 明年在台新增13座超級充電站
電動車風潮來襲，Tesla Model 3 第4季以全新配置來台持續席捲台灣電動車市場，第4季台灣掛牌數有望逼近 1,200 輛，Tesla 全車系總掛牌數預計突破 1,630 輛。自去年第3季 Model 3 登台以來，已累積超過 6,000 名台灣車主一同加入純電革命的行列。
因應快速成長的車主充電需求，Tesla 於今年9月邀請車主分享充電習慣並建議日常生活中的全台超級充電站地點，藉此可以更貼近台灣在地使用習慣以規劃市區內與長途旅程使用的超級充電站點分佈，使充電生活圈更加完善。
除了1月即將開放的「南港展覽館二館」超級充電站之外，Tesla 今（31）日宣布 2021 年目標於北、中、南各地再規劃 13 座全新超級充電站，新增包括大台北地區兩座、桃竹苗地區四座、台中地區兩座、雲嘉南地區兩座與高屏地區三座。加上目前已開放與建置中的 25 座站點，Tesla 明年台灣超級充電站總數將突破 38 座，提供車主更完整多樣的充電體驗。
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