高鐵延伸宜蘭 鐵道局：宜蘭站址尚未定案

高鐵計畫延伸到宜蘭，各界關切高鐵宜蘭端站址議題，交通部鐵道局表示，目前計有四城、宜蘭、縣政中心（配合宜蘭鐵路高架化計畫增設）、羅東等四方案持續評估中，目前尚未定案，鐵道局將綜合考量開發潛力、民眾轉乘便利性及拆遷需求等因素持續與宜蘭縣政府研商尋求共識。

高鐵延伸宜蘭計畫現於綜合規劃期末報告階段，有關宜蘭端站址評估，宜蘭及羅東方案與既有車站共構，周邊商業發展成熟，民眾轉乘便利，惟拆遷量高；四城與縣政中心方案屬新市鎮開發，腹地大，具開發潛力，且拆遷量較少。四方案工程技術皆屬可行。

鐵道局說，案經宜蘭縣政府於本（12）月28日來函表達基於縣政中心位於蘭陽平原中心，目前周邊公共設施完整，為配合縣政中心都市發展及推動高科技產業，建議高鐵配合鐵路高架新設縣政中心站共構規劃，帶動周邊經濟發展，納入規劃研議。

前述站址方案，鐵道局將就台鐵與快鐵之軌道路網銜接、民眾轉乘便利性、周邊發展潛力、新市鎮開發、用地拆遷數量、工程經費、軌道線形與行車速率等因素綜合考量，秉持專業進行各種方案評估，不預設立場，並與宜蘭縣政府持續溝通，廣泛聽取各界意見，希望決策更為周延。