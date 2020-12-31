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守護台灣防疫新生活 美琪樂皂3D造型悠遊卡開賣

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
悠遊卡公司繼推出「防疫生活3D造型悠遊卡」之後，與陪伴台灣人超過一甲子的美琪樂皂發行「美琪樂皂」3D造型悠遊卡，時時提醒每個人要勤洗手、保健康。　 圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司繼推出「防疫生活3D造型悠遊卡」之後，與陪伴台灣人超過一甲子的美琪樂皂發行「美琪樂皂」3D造型悠遊卡，時時提醒每個人要勤洗手、保健康。　 圖／悠遊卡公司提供

守護台灣防疫成績人人有責，悠遊卡公司繼推出「防疫生活3D造型悠遊卡」之後，與陪伴台灣人超過一甲子的美琪樂皂發行「美琪樂皂」3D造型悠遊卡，時時提醒每個人要勤洗手、保健康。

在民國50年代初期正處於物質匱乏的年代，「美琪藥皂」以經典、親民、有效的潔膚抑菌好口碑，成為台灣消費者心中的第一香皂品牌；然因化粧品法規修法，今年更名「美琪樂皂」，藥字更名為樂（ㄧㄠˋ）字的創意是摘錄自大家耳孰能詳的《論語》：「智者樂水，仁者樂山」，即使包裝改變，成分堅持不變。

「美琪樂皂」3D造型悠遊卡包裝設計一面「美琪樂皂」一面「美琪藥皂」，一方面留下紀念，「皂」字樣上面長出的葉子圖案意象，代表植物性皂基製成的美琪樂皂，也象徵著美琪永續經營的品牌理念，期許能夠延續下一個世代的力量，生生不息。

「美琪樂皂」3D造型悠遊卡自12月30日起在7-ELEVEN、全家便利商店及萊爾富正式上架，每個售價190元，與真品等比例縮小，相信是復刻迷列為必收的逸品名單。

悠遊卡 全家便利商店

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