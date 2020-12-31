國家住都中心與國防部合作 首度推軍職社宅

繼警消社宅後，為推動社會住宅政策，國家住都中心與國防部首度合作興建「軍職社宅」，推出「泰山」及「桃園」兩案三處基地統包工程案，今(31)日正式公告上網招標，預計明年2月18日截止投標，歡迎廠商踴躍投標。

國家住都中心本次跟國防部合作推出軍職社宅專案，分為新北、桃園兩個採購案，共計三處基地。

其中新北泰山中山段基地預計興建560戶社宅及138戶職務宿舍；桃園中壢前寮段基地預計興建160戶社宅及95戶職務宿舍。另外桃園慈文段基地預計興建300戶社宅，該社宅完工後將專案保留30%的社宅單元提供軍職人員優先承租。而中壢前寮段、桃園慈文段二分標，採複數決標，廠商可任選其中一標投標或兩標皆投標。

國家住都中心執行長張溫德表示，住都中心除了興建社宅，為青年及弱勢族群提供安穩、舒適的住所，也將滿足軍職人員對職務宿舍的需求，為辛苦的國軍弟兄及眷屬提供溫暖的家，期望藉由軍職社宅專案同時達成「實踐居住正義」及「健全軍眷照顧」的目標。

泰山、桃園兩案三處基地統包工程案招標文件已刊登於國家住都中心網站採購專區，歡迎廠商踴躍參與投標，共同加入社宅國家隊的行列。