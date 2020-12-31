買房大不易！今年Q3全台僅三縣市房價負擔變輕

內政部今（31）日發布今年第3季房價負擔能力，儘管房貸利率調降，但房價上漲，導致買房壓力變重，六都房貸負擔率全面加重，其中桃園市、台南市、高雄市都從原本的「可合理」負擔等級，上升到負擔能力「略低」等級；台北市維持過低等級，新北市維持偏低等級，台中市維持略低等級。

內政部統計，今年第3季全國房貸負擔率36.76％，較上季加重2.12個百分點，整體負擔屬於「略低」等級。而全國房價所得比為9.19倍，較上季增加0.53倍，全國民眾要買房，平均需不吃不喝超過九年。

以六都來看，房貸負擔率也是全面加重，台北市買房最不易，房貸負擔率61.14%，負擔屬「過低」等級，平均買房要超過15年不吃不喝；其次則是新北市，負擔屬「偏低」等級，平均買房要超過12年不吃不喝。

此外桃園、台南、高雄三都的房貸負擔率，都從上季的「可合理負擔」，進入「略低」等級；台中雖維持「略低」等級，但負擔也加重。

整體而言，今年Q3各縣市房價負擔能力，可合理負擔等級計八個(苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市)；略低等級計十個(桃園市、台中市、台南市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣)；偏低等級為新北市；過低等級為台北市。本季除雲林縣、澎湖縣及基隆市房價負擔能力變好外，其餘縣市房價負擔能力皆下降。

內政部分析，負擔能力下降主要是因為中位數住宅價格上升6.67%，上升幅度高於住宅價格指數，原因在於今年第2季及第3季民眾購屋型態轉變，全國住宅大樓的交易比例由41.22%增加為44.61%、華廈交易比例由16.57%增加為17.38%，且住宅大樓的平均屋齡較新，總價較高，導致中位數住宅價格上升幅度高於住宅價格指數。

所謂房貸負擔率，是以中位數住宅價格貸款月攤還額除以中位數月家戶可支配所得，負擔率越高表示負擔越重，50%（含）以上表示房價負擔能力過低，40%（含）至50%（不含）表示房價負擔能力偏低，30%（含）至40%（不含）表示房價負擔能力略低、30%（不含）以下表示可合理負擔。