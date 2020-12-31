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今年Q3住宅價格指數六都全漲 台南漲最多

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

內政部今（31）日發布今年第3季全國住宅價格指數，六都持續全面上揚，尤其桃園、台中、台南較上季上漲幅度都突破2%，上漲最多，又以台南漲幅最大；台北、新北較上季上漲幅度也都超過1%。此外今年第3季全國住宅價格指數是統計以來新高，除台北市外的五都也都刷新紀錄。

內政部表示，第3季全國住宅價格指數為106.89，較上季上升1.43%，較去年同季上升3.21%，「漲」聲持續響起。內政部表示，將密切關注房價變動，政府目前正推動「健全房市方案」，防杜不當炒房行為。

六都住宅價格指數與上季相比，新北市、台北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市分別較上季上升1.21%、1.59%、2.12%、2.05%、2.56%及0.91%，價格指數全面上揚。

內政部指出，桃園市房價上升幅度較大地區包括桃園區桃園藝文特區、中路區段徵收區、中壢區青埔特區等新開發區；台中市則以捷運綠線沿線車站地區為主；另台南市因南科投資效應而帶動善化區、新市區，以及永康區及安平區新開發區為主。

內政部表示，在高經濟成長及低利率環境下，推升住宅市場購屋需求，再加上特定地區交易熱絡，帶動整體房價指數上升，內政部將密切觀察變動，並建立各項診斷指標，評估診斷市場發展健康與否。

此外立法院已三讀通過「實價登錄2.0」，內政部也持續不定期辦理聯合稽查，促使預售屋交易資訊揭露更為即時透明，防杜不當炒作。

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