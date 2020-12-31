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TOYOTA RAV4奪年度銷售冠軍 再推躍野冒險版搶市

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
全新RAV4躍野冒險版為TOYOYA專為日本及台灣市場開發車型，提供消費者更多元的選擇。業者提供
全新RAV4躍野冒險版為TOYOYA專為日本及台灣市場開發車型，提供消費者更多元的選擇。業者提供

TOYOTA RAV4 稱霸年度銷售冠軍 (統計期間為2020/1/1~12/28)而且是不分級距都是銷售第一名的冠軍車。隨著年終發放，和泰車考量到消費者會想要有更多選擇，進口全新RAV4躍野冒險版，RAV4躍野冒險版為TOYOYA專為日本及台灣市場開發車型，以RAV4 ADVENTURE 4WD為基礎，以更陽剛霸氣的設計風格，提供消費者更多元的選擇。

RAV4一直是今年熱門車款，根據了解，訂車到取車最少都要1、2個月的時間，各經銷商都一直在搶車當中，每個月手的訂單最好有2500台都沒有辦法消化。這次推出全新RAV4躍野冒險版為TOYOYA專為日本及台灣市場開發車型，擁有智慧型四驅系統輔，以豐富安全配備出發。市場推估，RAV4一直是SUV最熱門車款，新推出的新RAV4又更適合年輕男車主，推估在元月又會出現RAV4搶車潮。

新款的RAV4在外觀上，專屬設計的大型運動化車頂架附鋁合金置物橫桿，在增添戶外氣息的同時，也提升車主擴充裝載便利性，可彈性架上腳踏車、露營工具盒、或是車頂行李箱等。18吋運動化消光黑鋁圈搭配專為4WD SUV設計的Dunlop越野全地形輪胎，並將懸吊及車輛距地高分別提高15mm及10mm，除了外觀更加強悍耀眼之外，更是強化了車輛克服崎嶇路面的越野能力。

此外，專屬於躍野冒險版的深灰塗裝前後保桿下護板、飾黑後視鏡外蓋(雪貂白專屬)，以及OFF ROAD徽飾，皆於細節上彰顯了RAV4躍野冒險版的獨特性，滿足追求個性化外觀設計的車主需求。內裝設計上，透過座椅及飾板的紅色縫線，以及置杯架、置物盤等置物空間的紅色裝飾點綴，增添座艙運動化個性氛圍。車色選擇上，RAV4躍野冒險版提供專屬色雪貂白之外，也提供雲河灰與尊爵黑供消費者選擇。

安全配備上，採用Dynamic Torque Vectoring System動態扭力引導系統搭配智慧型四驅整合系統，讓系統依行駛狀態及路況，自動啟閉四輪驅動，適時分配扭力輸出，達到最佳的行駛及燃油效率。而Multi-Terrain Select智慧型越野地形系統，更提供5種行駛模式，滿足On-Road、Off-Road的操控需求。安全配備方面，無論是TSS 2.0智動駕駛輔助系統、BSM盲點偵測警示系統、PVM環景影像輔助系統及E-Mirror電子式後視鏡等，皆為RAV4躍野冒險版標準搭載，除了多功能輔助駕馭安全之外，更同步照顧到乘客的安全。

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