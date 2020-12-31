PVC掀搶料潮 塑化族群利多

經濟日報 / 記者黃淑惠曾仁凱／台北報導

油價漲、PVC又告缺貨，搶料問題浮現。國內大型塑化業者指出，近期北美大型塑化廠停工，印度、孟加拉因擔心PVC缺料而頻搶料，導致PVC連番漲，從今年9月起約每公噸1,000美元以內，如今印度市場竟報出1,500美元以上的天價，波段累計漲幅上看五成。業界說，漲勢沒有停的意思，明年1月恐續漲。

印度市場報價維持每噸1,290美元，急單喊到每噸1,530美元，漲幅達18%，其中，特殊規格更己經出現每噸1,600美元。以台塑為首的塑化族群，包括華夏、聯成受惠大。

業界指出，近期北美大型輕油裂解廠因不可抗力停工，加上華美化學（Westlake Chemical）等美國石化廠，因為先前颶風衝擊部分產線停擺，至今仍未完全復原，短期內也難恢復，導致不僅PVC，就連EVA和ABS等石化原料供應出現缺口，價格從第3季底後即持續走揚。

PVC是現代多數塑膠製品的基礎原料，疫情後，各類產業逆勢走熱帶動相關原料需求孔急。另外，EVA是太陽能板封裝膜和運動鞋底的原料，缺料是因為中國大陸太陽能板需求太熱，還有各國製鞋需求旺盛。

業界指出，因為北美輕油裂解廠傳出停工，在上游原物料供應吃緊，PVC價格最近變化最近比較特別，PVC在11月東南亞、中國地區的售價每噸約1,100美元，12月東南亞來到1,220美元，漲幅約10%，中國報價則是1,150美元，至於最價格波動比較大的印度跟孟加拉地區，12月價格每噸分別為1,290及1,350美元。

然而最近印度跟孟加拉擔心PVC缺料，價格追到每噸1,600美元。

另外，因國際油價走高，加上乙烯、丙烯等石化品價格穩步墊高，塑化族群營運氣勢強勁，且可望延伸到明年首季，法人指出，台塑四寶、台劇、台達化、華夏等塑化族群成員，本季、下季營運獲利續旺，財報將「很耀眼」。

油價走揚讓台塑化直接受惠，法人預期，台塑化第4季可望大賺超過百億元，扭轉前三季的累積虧損頹勢，帶動「台塑四寶」昨（30）日股價齊步大漲。

昨日台塑化領軍大漲3.1元，終場收98.5元，有望朝向百元大關邁進，為今年元月以來新高，激勵台塑、南亞昨天漲幅接近3%，台化更達3.8%。

台塑化 印度 東南亞

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