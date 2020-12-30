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金門公告土地現值 「地王」仍由金信大樓蟬聯

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣地價及標準地價評議委員會於日前召開會議，評議110年公告土地現值，結果「地王」仍由金城鎮金信大樓所屬區段蟬聯。記者蔡家蓁／攝影
金門縣地價及標準地價評議委員會於日前召開會議，評議110年公告土地現值，結果「地王」仍由金城鎮金信大樓所屬區段蟬聯。記者蔡家蓁／攝影

金門縣地價及標準地價評議委員會於日前召開會議，評議110年公告土地現值，結果最高地價區段，也就是「地王」仍由金城鎮金信大樓所屬區段蟬聯，每平方公尺98800元；此外，全縣平均公告土地現值微幅調整0.63%，調整後公告土地現值占正常交易價格比約為84.63%。

金門縣地政局今天表示，今年度因疫情關係，各行各業或多或少都有影響，但不動產買賣基於自用或投資仍有基本需求，除少部農業區段價格稍有下跌外，整體而言尚稱平穩，地區公告現值之調整，經參酌不動產景氣變動趨勢，考量民眾賦稅負擔及租稅公平，合理適當反映地價變動，以逐年漸進調整朝向或維持正常交易價格之一定比例辦理。

地政局提到，110年公告現值除整體開發區及部份地價明顯差距之地區外，大部份仍持平，部分農業區調降；經評議結果，最高地價區段仍為金城鎮金信大樓所屬區段，每平方公尺98800元，調幅0.6%，最低地價區段為東碇島，每平方公尺維持300元。

110年公告現值表，將於110年1月1日公告，民眾可在地政局網站查詢，或於各鄉鎮公所閱覽。

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