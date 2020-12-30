LG電子衣櫥跟海悅、遠雄建案合作 明年營收上看120億

南韓家電大廠LG的電子衣櫥跟海悅（2348）、遠雄等建案合作， 擴大銷售量，明年在新產款電子衣櫥挹注下銷量將可三倍增；在大小家電出擊，台灣LG營收明年將可達120億元以上，年增至少二成。

台灣LG電子董事長宋益煥今（30）日主持Styler蒸氣電子衣櫥PLUS版來台上市發表會。 他表示，電子衣櫥在台上市至今，以天然蒸氣殺菌提供消費者便利的衣物護理方案，今年銷量年增大幅成長近四倍， 此次推出容量升級的PLUS版，能輕鬆且更有效率地呵護全家人的衣物、寢具及居家用品，讓消費者享受健康的居家生活，創造需求及價值。

宋益煥指出，LG更看好體驗經濟市場，積極與業界夥伴合作，將衣物護理體驗拓展到不同的商務領域，包含智慧住宅、頂級尊榮客戶體驗服務等，為各產業夥伴創造更多的解決方案。明年的LG家電在台灣市場營收目標成長二成，向挑戰三成邁進。

台灣LG執行副總羅時景說：「今年LG在台灣市場銷售的營收，單是家電部分就有高度成長，也是首度達到百億元大關，主力產品有OLED 電視、對開冰箱、 TWINWash 洗衣機、乾衣機、電子衣櫥、空氣清淨機吸塵器等，大家電又以洗衣機的成長最大達年增25%。

羅時景強調，明年有洗衣機及乾衣機一體成型的新機種來台，造型更為美觀，並且，面板放置在中間，易於操作。此外Mini LED電視的新產品也會在上半年來台上市，均是業績成長的動能。

羅時景表示，在電子衣櫥方面，版圖延伸產業跨界夥伴， 共創體驗商機新典範，是明年再度銷售量三倍增、可達萬台大關的關鍵，例如，海悅將此一產品作為購屋的贈品，很受到消費者歡迎，是實用、美觀的家電商品。

LG Styler蒸氣電子衣櫥PLUS版尺寸為60 cm x 196 cm x 59.6 cm，與一般版本相比，內部高度增加6.5cm，寬度增加13.5cm，可放入五件大型衣服滿足全家人的需求，不但衣物處理效率增加，且大件蓬鬆的外套也能輕鬆護理。大型枕頭、寢具、娃娃都可置於多功能層架上，以蒸氣有效殺菌，呵護全家健康。

此外，Styler蒸氣電子衣櫥內建智慧WiFi功能，可透過LG ThinQ App下載各種特殊衣服材質護理模式，包含毛皮／皮革、圍巾／領帶、運動服飾／裝備、溫暖棉被、外出暖衣模式等也能隨時隨地操作、掌控、接收通知、追蹤能源消耗，更新並監控衣物護理狀況，精準地掌握使用行程。