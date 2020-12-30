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最冷跨年夜來臨 網家防暖物、家用團體娛樂品大賣

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

跨年夜進入最後倒數，搶攻在家跨年商機，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物表示，今（30）日起迎來入冬首波寒流，受「負北極振盪」影響，預估最低體感溫度低到-1℃，因應防疫措施，不少消費者選擇宅在家舉辦跨年派對迎接新的一年，帶動平台下半個月較上半個月（以12月15-28日，對比12月1日到14日）居家保暖家電商品銷量成長近2倍，派對娛樂商品亦有成長近50%的亮眼表現，買氣爆衝。

分析銷售趨勢，PChome 24h購物指出，多數消費者籌備在家聚會跨年，偏好選購適合4-10人，適合多人娛樂的遊戲商品，桌遊、麻將、轉盤遊戲等三大類品項最受市場青睞，熱銷價格帶則落在500-1,000元。觀察站上熱銷商品，「御皇居迷你麻將桌組」，體積小巧、附卡槽不易倒牌，各式麻將用具一應俱全，是站上人氣夯品；「俄羅斯輪盤罰酒杯」設計精巧防滑，適合多人進行大冒險等轉盤遊戲，站上持續熱銷。

入冬後首波寒流報到，今年預估將為近20年來最冷跨年夜，居家保暖家電商品需求持續高漲，PChome 24h購物觀察發現，保暖商品中以電熱毯、電暖爐兩大品項最受市場歡迎，且以搭載安全防護裝置、具備多重安全規格的大品牌為主要採購趨勢。

跨年 保暖 網家

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