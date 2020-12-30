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新北簡易都更7年核准27案 取消面積限制增誘因

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市中和區廟美段有8棟屋齡逾30年老屋將進行簡易都更。圖／新北市都更處提供
新北市中和區廟美段有8棟屋齡逾30年老屋將進行簡易都更。圖／新北市都更處提供

新北市府102年8月首創「簡易都更」，透過程序簡化、明確建築配置方式，引導老舊或危險房屋重建，但部分條件太過嚴苛，目前僅核准27案、完工7案。新北市府研議後，決定取消規模及臨路條件限制，另增訂容積獎勵項目，提升民眾參與誘因，新制於本月22日正式上路。

都更處長張壽文指出，簡易都更原為500平方公尺以上、超過30年住宅區或商業區基地，經整合100%同意後，可向市府申請20%額度內的容積獎勵，免除結構安全性能評估，並可納入違章建築物計算投影面積。

不過相較中央危老重建條例，不少民眾認為新北簡易都更條件更加嚴格，因此至今僅27案申請，為了提升誘因，新北市府日前修訂辦法，重建基地免受規模及臨路條件限制，另增訂規模、時程等容積獎勵項目，新制已於22日上路。

都更處總工程司李擇仁說明，簡易都更原要給沒辦法走一般都更的民眾，最後一種方式，但不少民眾反映，500平方公尺面積的條件太難，因此新北市府評估後，決定放寬門檻。另在容積獎勵部分，5年內申請可獲得5%，5到10年內申請降為3%，若再搭配其他容積獎勵項目，最高可獲取20%。

目前簡易都更累積核准27案，汐止區新昌路及南昌街、板橋區南雅南路、土城區溪頭路、五股區登林路、新店區文化路、板橋區民生路、及中和區國光街等7案已完工。另危老條例申請336案、核准261案，總計多元都更有774案申請，核准455案。

都更 溪頭

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