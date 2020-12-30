霸王寒流來襲 羽絨衣廠光隆、廣越營運看漲

霸王寒流來襲，帶動羽絨衣熱賣，下半年羽絨原料價格直直漲，相較於今年4月的低點，已強彈超過七成，對於國內光隆（8916）、廣越（4438）等羽絨服大廠而言，最近正好與客戶洽談明年度秋冬裝的訂單，可望順勢上調報價以反應成本，有利後續利差擴大，公司營運準備走出谷底。

霸王寒流來襲，台北氣溫溜滑梯，今年跨年可能迎來40年來最凍的跨年夜；而在大陸北方以及歐美地區，最近天氣也都開始變冷，帶動羽絨衣的銷售明顯增溫。

而這也拉動羽絨原料價格上漲，以市場主流規格白鴨90為例，最近價格漲到每公斤45美元左右，對照4月疫情爆發時的低點每公斤25.7美元，強彈超過七成，而且已經超越去年底的42.6美元，且推測接下來走跌的機率不高，價格持續看升。

對於羽絨服業者而言，現在正好是在和客戶洽談明年度秋冬裝的訂單，可順勢調高報價以反應原料成本的上漲。而現在談的單子，大約是明年第2季開始出貨，屆時光隆、廣越可望受惠售價調漲的好處。

羽絨價格上漲，國內以光隆受惠最大，因為光隆本身有生產羽絨，可以直接反應羽絨價格上漲的利多，另外光隆還有生產羽絨衣和羽絨被等羽絨成品，這部分雖然成本墊高，但給客戶的報價也會跟著抬高。

至於高端羽絨衣代工大廠廣越，給客戶的報價同樣可以反應羽絨原料上漲。尤其羽絨衣廠多半備有原料庫存，以廣越為例，會根據全年羽絨使用量的需求預估，大概先買個七成到八成的庫存，等於屆時會有一段時間差，可用低價原料生產銷售，將有助公司利差擴大。

羽絨服飾業的淡旺季明顯，配合歐美銷售季節，秋冬裝大約從第2季開始製作出貨，一直到第3季營運衝上最高點，第4季到隔年第1季則是傳統淡季，今年情況也是差不多。光隆、廣越日前公布11月營收都摔落谷底，不過目前掌握到明年度客戶下單的情況相當不錯，等到明年第2季秋冬裝開始出貨，公司營運可望強力跳升。