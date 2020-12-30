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指揮中心洽購國外近2,000萬劑疫苗 最快明年3月供貨

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布最新新冠疫苗政策，截至目前，指揮中心洽購之新冠疫苗總計近2,000萬劑，包含COVAX約476萬劑、AstraZeneca疫苗1,000萬劑及另一家洽談中。預期最早可能供貨時程為明年3月，疫苗所需冷鏈系統亦已規劃。另尚與數家已進行第三期臨床試驗之疫苗廠商持續進行中。

有關國內三家疫苗研發廠商臨床試驗現況，國光公司的一期臨床試驗結果，無法決定最適劑量，建議重新執行劑量探索臨床試驗；高端公司有條件核准第二期臨床試驗計畫之執行； 聯亞生技公司預期明年1月可提供第一期完整試驗數據，再續行審查。

指揮中心說明，由於國外疫情緊迫，故部分國家因疫情嚴峻已開始施打緊急授權使用之新冠疫苗，惟疫苗於社區大量接種仍存在諸多未確定之風險。指揮中心將持續蒐集國外疫苗施打狀況及因應作法，以更清楚掌握疫苗之安全性及有效性等資料，同時研訂國內疫苗接種實務作業準則及部署規劃。至有關疫苗護照部分，亦將協請專家配合國際共同使用規格研議開發，以應屆時國際通行所需。

指揮中心表示，為使疫苗能發揮群體免疫效益，指揮中心規劃採購涵蓋約65%人口之需求劑量，以每人接種兩劑估算，預計購置3,000萬劑疫苗，並以公費方式依「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」所訂之接種對象優先順序，提供醫事人員等風險族群接種。

另將持續透過多元管道密切洽購足敷國人所需之疫苗，未來亦將視國內疫情狀況、疫苗取得數量及適用對象等滾動調整，同時評估開放緊急特殊需求之民眾自費接種方案。

疫苗 疫情

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