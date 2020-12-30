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全聯年菜預購搶攻上億商機 消費者最愛是這三品項

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
全聯年菜預購搶攻上億商機。圖／全聯提供
全聯年菜預購搶攻上億商機。圖／全聯提供

搶攻年菜上億商機，全聯表示，今年不僅集結6大名廚、8大名店，主打史上最堅強陣容的「至尊主廚功夫菜」年菜預購，還特別拉長活動天數，從10月底至明年1月31日為止，為期共94天，較去年多了約兩周時間，預計今年年菜預購業績可較去年成長2成。

全聯表示，今年受到疫情影響，使許多消費者過年期間都無法出國，所以預測今年農曆春節是國內最多人過節的一年，而且隨著防疫逐漸升級，過年期間大部分家庭會選擇在家團圓，對此今年特別集結6大名廚、8大名店，推出史上最堅強陣容的年菜預購，並首次販售「素食年菜組」與「老四川酸菜魚」等經典名菜。

全聯表示，年菜預購活動開跑以來，較去年同期成長近10%，其中熱銷前五名品項分別為，「京老鋪十全十美團圓年菜組」、「呷七碗櫻花蝦米糕」、「錵鑶聖凱師十全十美團圓年菜組」、「六福開運年菜組」、「郭老師黃耆紅棗枸杞烏骨雞湯」。

根據去年全聯銷售資料，消費者最愛年菜前三名品項分別為，團圓套餐、年節必備的米糕和暖冬進補鍋物，銷售占整體將近7成。全聯表示，年菜多以家庭客層為主，套餐類別銷售也逐年攀升，這幾年來皆有雙位數成長，因此今年也推出多達8款限量團圓年菜組，價格帶介於1,839～3,999元。

除了團圓套餐受到消費者青睞，因應歲末年終團聚與冬季暖身鍋物需求，全聯今年也推出超過30款湯羹類與鍋物品項，至於過年圍爐最經典的佛跳牆今年也是高價與平價並行，推出將近10款選擇，包含獨家的「老協珍鮑魚佛跳牆」，限量300組，另「海味街港式鮑魚佛跳牆」則奪下目前熱銷第一名寶座，限量2000組。而米糕部分，除了熱銷的「呷七碗櫻花蝦米糕」，還有獨家販售的「冠軍鳳衣油飯」、「碗碟筷香麻油雞米糕」。

年菜 全聯 櫻花

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