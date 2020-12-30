長汎旅行社接手立榮假期 慶祝新平台上線推限量優惠

立榮航空與長汎旅行社攜手合作，發揮集團合作效益，打造國內航空自由行第一品牌， 長汎旅行社自2021年1月1日起正式接手立榮假期總代理，與立榮航空聯手打造全新旅遊平台。

立榮航空董事長林志忠表示，「立榮假期全新旅遊平台上線後，將提供多項豐富的旅遊元件，不僅讓旅客一站式輕鬆購足，還能隨心選配亮點行程、組合多元化產品，深度感受台灣之美。」

長汎旅行社董事長陳憲弘也表示：「接下立榮假期總代理的首要目標就是要緊密整合長榮集團的旅遊運輸網絡，並串聯上下游的供應商，提供最符合旅人需求的精緻服務，並一次整合各通路的優惠，回饋廣大的消費者。」

長汎旅行社表示，長汎旅行社新年度正式接手立榮假期總代理，將主打「即訂即開」的「一站式購足」服務，以當下最便宜的票價，立即完成機+酒訂購，還可一次完成加購旅遊行程及租車等客製化服務。為慶祝新平台上線，立榮假期特別推出「國內旅遊機+酒2千有找」的限量優惠價，讓旅客以實惠的價格，享受便利超值的旅遊。

旅行社的經營都非常辛苦，各家旅行社也都求新求變，長榮集團旗下的立榮航空為國內線航網最完整、航班最密集的航空公司，同集團的長汎旅行社則持續創新轉型，致力提供旅客多元便利的旅遊體驗，此次雙方聯手打造「立榮假期」新平台，期望能成為國內航空自由行第一品牌。