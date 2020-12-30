留成實業代理FeerRider電動代步車

隨著高齡化、少子化生活型態邁入高原期，長期照護及物理復健長期需要人力，帶給家庭和社會資源很大負擔，能擁有一部安全可靠獲得各國專業機構認證的電動代步車，將可大大節省人力負擔，同時帶給受照護者更高的自理尊榮感，提升家庭和樂、社會和諧的生活環境指標。

留成實業有限公司始自煞車零組件代工，循著技術升級貼近市場需求理念，一路增添高端設備、培訓專業技師與研發人員，發展自有品牌產品，終獲享譽全球26年的自遊實股份有限公司FreeRider品牌電動代步車認可，將全系列電動代步車煞車系統交由留成公司生產供應，自遊實股份有限公司王子儀董事長表示，該公司生產銀髮族及行動不便者的行動輔具，產品獲得德國TUV、美國FDA、歐洲CE、日本JIS認證，其中『Luggie拉風騎』輕量摺疊電動代步車更榮獲台灣精品獎中的金質獎章。

自遊實股份有限公司（FreeRider電動代步車）是GMP合格的醫療器材製造商及ISO13485認證合格公司，台灣的行動輔具規範均依世界級標準來審核認定，近年政府大力推動路平專案、無障礙環境及友善設施，讓使用行動輔具的人士能夠暢行無阻，留成實業有限公司林億玲總經理表示，在雙方合作10多年的長期觀察下，見識到能立足全球輔具市場26年屹立不搖的品牌對品質一致要求的細節功夫所在，進而興起將高品質、重安全、有保障的行動輔具精品推廣國內市場的念頭。