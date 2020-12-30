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留成實業代理FeerRider電動代步車

經濟日報 / 台北訊
留成實業有限公司林億玲總經理。圖／游志隆攝影
留成實業有限公司林億玲總經理。圖／游志隆攝影

隨著高齡化、少子化生活型態邁入高原期，長期照護及物理復健長期需要人力，帶給家庭和社會資源很大負擔，能擁有一部安全可靠獲得各國專業機構認證的電動代步車，將可大大節省人力負擔，同時帶給受照護者更高的自理尊榮感，提升家庭和樂、社會和諧的生活環境指標。

留成實業有限公司始自煞車零組件代工，循著技術升級貼近市場需求理念，一路增添高端設備、培訓專業技師與研發人員，發展自有品牌產品，終獲享譽全球26年的自遊實股份有限公司FreeRider品牌電動代步車認可，將全系列電動代步車煞車系統交由留成公司生產供應，自遊實股份有限公司王子儀董事長表示，該公司生產銀髮族及行動不便者的行動輔具，產品獲得德國TUV、美國FDA、歐洲CE、日本JIS認證，其中『Luggie拉風騎』輕量摺疊電動代步車更榮獲台灣精品獎中的金質獎章。

自遊實股份有限公司（FreeRider電動代步車）是GMP合格的醫療器材製造商及ISO13485認證合格公司，台灣的行動輔具規範均依世界級標準來審核認定，近年政府大力推動路平專案、無障礙環境及友善設施，讓使用行動輔具的人士能夠暢行無阻，留成實業有限公司林億玲總經理表示，在雙方合作10多年的長期觀察下，見識到能立足全球輔具市場26年屹立不搖的品牌對品質一致要求的細節功夫所在，進而興起將高品質、重安全、有保障的行動輔具精品推廣國內市場的念頭。

起於雙方上下游合作關係穩固，當留成實業提議有心推廣自遊實股份有限公司（FreeRider電動代步車）在國內市場銷售時，王董事長一口允諾將會作留成實業堅實後盾，留成實業從供應鏈關係升級為該品牌中、北區總代理角色，成立茶會於2020年12月27日舉辦，現場由王董事長與林總經理代表共同捐助台灣優質生命協會電動輪椅、電動車各一台，協會秘書長紀寶如代表受贈。留成實業客服專線：0800-898886，（03）350-9698 （游志龍）

成立茶會初習者試搭FreeRider電動代步車。圖／趙莛宇攝影
成立茶會初習者試搭FreeRider電動代步車。圖／趙莛宇攝影
自遊實成實與留成實業共同捐助台灣優質生命協會電動輪椅、電動車各一台，協會秘書長紀寶如(右二)代表受贈。圖／趙莛宇攝影
自遊實成實與留成實業共同捐助台灣優質生命協會電動輪椅、電動車各一台，協會秘書長紀寶如(右二)代表受贈。圖／趙莛宇攝影

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