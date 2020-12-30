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台中超豪宅開箱 吊燈1300萬、單人沙發250萬

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
圖／業者提供

台中超級豪宅「寶璽天睿」近日完工，對外公開，個案設計特別，除了使用各類各式石材，布置擺設也訴求比博物館等級，光是一張單人沙發就要價250萬，大廳吊燈市價更達上千萬元。實價資料，目前最貴一坪成交82.8萬元，為台中最貴豪宅。

寶璽天睿位於台中七期府會園道1號，樓高38層，總住戶64戶。業者表示，目前銷售已近八成，許多買家一次買兩戶，一位傳產企業家更是豪砸10億元，一次買下四戶，一家三代都要搬進這棟豪宅。

寶璽天睿由加拿大知名建築師Michael Green操刀，並由日本神級空間大師片山正通負責內空間設計。

個案有許多獨特設計，如規畫一層兩戶，但沒有共同牆壁，利用Z字形的巧妙規劃，讓兩間豪宅都擁有四面採光。

另如斥資千萬打造庭園廊道，上千支細條金屬穿透空間，光線穿梭其中，詩意律動，為台中首宗住宅建築以公共藝術作品申請使照的案例。

大樓內部更是精彩，大廳挑高10米6，二樓、三樓也都挑高設計。大廳有一盞超大型ARS Murano玻璃吊燈，由義大利玻璃大師Zanchi以120個純手工打造的murano玻璃構成，拿下2019年歐洲設計大獎，市價高達40萬歐元，相當台幣1300多萬元。

內部主要由金屬、石材以格柵意象構成，用了很多少見石材，包括大片夜光石、蛇紋石等，甚至用貝殼做牆面。公設則多是世界建築名師傢俱，包括全球限量8件的法國Fabrice Ausset的BLUE WING、全球限量10張的法國Paul Mathieu單椅等。

另外義大利Flexform、皮革界翹楚Baxter、荷蘭後現代Eichholtz等經典品牌，寶璽也都拿來布置公設。

寶璽建設創辦人梁德煌表示，豪宅最重要的就是地段，再來則是規畫。寶璽拿到天睿這塊地，想方設法就是蓋出一棟與眾不同又適宜居住的超級豪宅，光是石材花了近一年在世界各地尋找，整棟建物整整花了六年時間才完工。

有別台中豪宅多為毛胚銷售，寶璽天睿附精裝修衛浴，並標配義大利進口的Valcucine廚具，價值超過千萬，每戶總價在1.3億元～1.5億元之間。目前已揭露24筆成交資料，每坪均價站上68萬元，為目前台中均價最貴豪宅。

寶璽天睿。圖／業者提供
寶璽天睿。圖／業者提供
寶璽天睿。圖／業者提供
寶璽天睿。圖／業者提供
寶璽天睿。圖／業者提供
寶璽天睿。圖／業者提供
全球僅限量10張的法國Paul Mathieu單椅，「寶璽天睿」擁有2張。圖／業者提供
全球僅限量10張的法國Paul Mathieu單椅，「寶璽天睿」擁有2張。圖／業者提供

豪宅 義大利

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