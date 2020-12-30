得力安徽廠明年正式量產 稼動率上看8-9成

得力（1464）旗下安徽廠試產順利，12月已取得消防、環保驗收通過， 並開始安排各項認證，公司預期，農曆年前可取得各客戶認證，明年第1季將正式量產，該廠最大產能為長纖布種每月每月100萬碼、 口袋布每月15萬碼，由於中國大陸需求逐步往上走，預估新廠稼動率將來到8-9成。

得力表示，安徽廠從今年第2季開始試產，第3季產能來到長纖布種每月60萬碼、 口袋布每月5萬碼，第4季長纖布種每月80萬碼、 口袋布每月10萬碼。目前陸廠有7成以上是供應當地業者，由於大陸需求在獎勵內需下持續好轉，使得新廠稼動率亦不斷攀升，整體訂單回升。

得力表示，安徽廠有一半的產能會生產口袋布，口袋布的優點包括雙層織物較緊密，且裁剪後，可直接充絨、不需車縫，而且不容易漏絨，主要應用在休閒、運動服飾，屬於利基型產品。

得力在大陸擁有杭州廠、浙江廠，產能分別為長纖布每月300萬碼、200萬碼，再加上新投入的安徽廠，產能合計在越南廠之上。不過，得力表示，越南廠今年一、二、三期產能都已開出，產能來到每月450萬碼，未來設廠會以越南為主，雖然目前越南廠受到歐洲疫情影響，稼動率僅約8成，但長線來看，還是看好越南發展優勢。

得力表示，雖然目前看來訂單持續回籠，但仍未回到疫情前水準，加上匯率是一大壓力，第4季在台幣強勁升值下，匯損壓力不小，亦影響到毛利率表現。展望明年，即便訂單回籠、產能增加，但匯率仍是一大變數。