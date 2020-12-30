跨年商機夯 全家人力增10倍、萊爾富拆門備戰

一年一度的跨年即將到來，加上霸王寒流來襲，超商全面總動員，準備大啖跨年＋寒流商機。今年跨年氣溫預期下探10度，萊爾富推出蓄熱衣、暖暖包、抗菌濕巾優惠，另外，北市信彩店拆門備戰。全家（5903）也表示，台北市信義區的店舖，備貨量、人力倍增5~10倍，其中瓶裝水備貨比平常多15倍，口罩將比平常多出百倍的貨量。

全家表示，看好跨年商機，針對想宅在家的消費者推出多款跨年專屬優惠商品，即日起至明年1月26日推出人氣國民手遊「Garena傳說對決」的聯名主題貨架，端出餅乾、零食、飲品、鮮食等近60款商品聯促；此外，針對會員，12月31日至1月3日同步推出隨買跨店取享指定Let’s café、私品茶限時第二杯11元優惠。

此外，迎新年、接財氣，全家看準民眾許願財源廣進的需求，於1月1日起推出消費滿額299元贈台新金庫發財水，送完即止，每瓶水均到台新銀行金庫祈福，限量28.8萬瓶；另外，獨家販售北港武德宮財神金元寶禮盒，送禮自用兩相宜。

為迎接2021年，於跨年當天至1月3日連續4天，全家也針對會員推出大杯經典美式、拿鐵或私品茶濃抹茶拿鐵、白桃抹茶等商品，不限冷熱享第二杯11元優惠，會員可從「全家」會員app隨買跨店取購入，每位會員每日限購5組。

萊爾富表示，為因應瞬間湧入的跨年人潮，將於明（31）日上午10點拆除位於信義商圈門市-北市信彩店的自動門、櫥窗玻璃、冰箱門、貨架，同時增加人力、商品與機台，如收銀機、蒸包機、關東煮機、溫罐機、熱狗機等，屆時將能縮短結帳時間與加快補貨速度，讓民眾更加順暢進出門市選購所需商品。

今年跨年遇到入冬首波寒流報到，萊爾富表示，針對前往參與台北市政府跨年晚會活動民眾，增加提神用的Hi Café 、機能飲品-紅牛能量飲，以及解饑、方便食用的麵包、飯糰，備貨量均較往年增加2倍，Hi-Life Original前開扣輕便雨衣也較往年備量提升3倍，加上入冬最強寒流肆虐，萊爾富也備妥比往年多5倍的Hi-Life Original小樂寶手握式暖暖包。

萊爾富也預估今年跨年在中午過後到元旦凌晨，都是來客高峰，除了因應跨年調整門市動線及商品陳列外，尖峰時段也會安排專人引導，縮短門市結帳時間，而熱食是跨年民眾購買商品的主要首選，包括茶葉蛋、現煮咖啡、關東煮、熱狗、飯糰、瓶裝水每年都大賣，銷售對比平日皆有數十倍成長，而功能性商品，如雨具、暖暖包，甚至可達平日的70倍。

而迎戰疫情與低溫考驗底下的跨年商機，萊爾富也推出期間限定快閃優惠，商品最低享買1送1起、指定紅酒加1元多1件，防疫兼具保暖的蓄熱衣、暖暖包、抗菌濕巾限時特價。此外，因應民眾居家或外出跨年的飲食、娛樂、保暖及防疫需求，自12月30日起至明年1月5日前，推出跨年期間限定快閃優惠，多項指定商品如Hi Café、飲品、冰品、瓶裝水、酒類，以及餅乾、糖果巧克力享最低買1送1起。