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北中南九宗國有地上權 明年4月釋出

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部國產署表示，明年也將規畫兩批國有非公用土地設定地上權案件，經過初步盤點，首批將於明年4月釋出，遍布北中南共九宗標的，合計近6,400坪。

有趣的是，有別於地上權市場「北商業、南住宅」氛圍，明年國產署首批案件在推案策略上反其道而行，北部三案皆為小坪數住宅區；高雄、台南則釋出大面積商業區，試水溫、觀望市場反應的意味濃厚。

國產署官員表示，初步請各區分署盤點，明年首批地上權包括台北市兩宗、新北市一宗、台中市三宗、高雄市兩宗、台南市一宗，合計共九宗，其中台北、台中、台南各有一宗是舊案，其餘六宗都是新面孔。

至於權利金底價，後續仍須經地上權審議小組審議，預計4月26日公告招標，6月28日開標。

台中三宗土地裡，有兩宗位在水湳經貿園區周邊，面積分別約708坪、1,168坪，皆為第一之一種住宅區。據了解，近來水湳經貿園區成為建商必爭之地，身價水漲船高，生活機能相當良好，業者預料明年在周邊推出的地上權案，將吸引不少目光，將是台中地上權市場久違的榮景。

而高雄地上權市場近年也相當熱絡，尤其鳳山、岡山一帶，明年首批兩宗高雄商業區標的，一塊位於前鎮，面積約1,335坪，鄰近高雄捷運獅甲站，距離Costco、IKEA等商場不遠，具開發潛力；另一塊位於岡山，附近也有家樂福，面積約561坪。

台南也有一塊北區仁愛段標的，面積達1,253坪，使用分區為商業區，過去曾釋出標售卻流標，如今捲土重來，希望獲市場青睞。

至於台北兩宗分別是在大安區、中正區，面積分別為103坪、123坪，走「小而美」路線，使用分區皆為住三。其中大安區一案，今年下半年曾列標，當時有一位買家出手，未料因保證金票據不符規定成為無效標，國產署再列為明年首批標的。

然而北部地上權住宅較不受市場青睞，官員坦言，雙北都在蓋社宅，多少會有排擠效應，加上明年釋出標的規模較小，市場熱度還要再觀察。

國產署今年釋出國有地設定地上權創下佳績，不僅標脫率51.4%創歷史新高，在世貿三館、國泰營區等大案挹注下，今年全年得標金額達463億元，也同樣是歷年最高，趁著市場熱度，國產署表示明年將持續推出優質標的，多元活化國有地。

國產署 地上權

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