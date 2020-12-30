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上銀助六家國小推STEAM科學人文素養教育 今成果發表

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
上銀協助六家國小推動科學人文素養教育(STEAM)，今日舉行成果發表。記者宋健生/攝影
上銀協助六家國小推動科學人文素養教育(STEAM)，今日舉行成果發表。記者宋健生/攝影

上銀集團（2049）在新竹六家國小推動「科學人文素養教育STEAM)」示範教育基地有成，今(30)日舉行成果發表，上銀集團總裁卓永財表示，上銀後續在雲林莿桐國小複製推動，希望擴大讓更多學生受惠。

卓永財表示，政府計畫在2030年讓台灣成為雙語國家，但這一切必須從根本做起，六家國小配合108課綱上路率先推動STEAM教育課程，應該是全世界絶無僅有的成功案例。

「我一生都在學習！」卓永財強調，上銀希望藉此抛磚引玉，讓台灣年輕的下一代從做中學，將來可以抬頭挺胸走向全世界。

六家國小今天舉行STEAM成果發表會，教育部政務次長劉孟奇在卓永財與上銀董事長卓文恒、總經理蔡惠卿等人陪同下，實地了解相關課程推動的現況與成果。

劉孟奇致詞時，對於上銀集團投入大量資源協助六家國小推動STEAM科學人文素養教育，表達高度肯定與感謝，也期待六家國小作為STEAM示範教育基地，能夠發揮領頭羊的角色。

卓永財指出，美國自1986年提STEM(Science、Technology、Engineering 、Mathematics)科學素養教育，迅速在各先進國家展開，紛紛成為國家層級的教育政策。

2006年弗吉尼亞理工大學的喬吉特·雅克曼又提出將藝術(Art)加入，期盼培育更全方位的人才，而成為目前大家所熟知的專有名詞STEAM科學人文素養教育。

教育部提出「十二年國教-108課綱」其中談的核心素養-科技領域課綱，以資訊科技與生活科技來推動科技素養，與STEAM教育所提倡的精神不謀而合。

六家國小為了推行108新課綱，讓學童有更好的學習環境資源，校長何明星找上了六家國小的傑出校友卓永財，爭取協助。

卓永財認為：「培育具有科學人文素養、能動手做、解決問題的人才，是國家未來競爭力的重要關鍵」。雙方一拍即合，於2018年展開STEAM教育示範計畫，選定六家國小做為STEAM教育示範基地。

從無到有，跨出第一步總是困難，學校首先與國立清華大學竹師教育學院合作，由上銀科技教育基金會出資讓老師出國考察，參加在英國倫敦舉辦的BETT2018英國教育科技展，與在新加坡舉辦的Google STEM Education Conference。

讓這些老師實地了解國際推行STEAM教育的方向與STEAM教具資源，找出國際主流與最適合台灣發展的STEAM教育課程。

接著六家國小Super TEAM成軍，由何明星校長帶領，現任教務主任黎立夫與一至六年級熱血教師共同組成團隊。

為讓團隊老師具備STEAM課程規劃與教學能力，老師們創建了「STEAM課程向前走社群」，方便隨時交流與討論，並安排每周三固定進修與對話時間，以及邀請各領域專家進行一連串的培訓課程等來增強教學能力。

教學場地與STEAM教材等資源是學校最欠缺，也是最難解決的事，這部份則由上銀科技教育基金會負責出資，建置場地與購買老師們所提出的設備與STEAM教材，並於2019年8月完成STEAM示範教室建置，9月正式開始STEAM課程。

卓永財表示，這項計畫執行一整個學年，六家國小STEAM教育已小有成就，看到學生樂在學習，用莫比烏斯環找螞蟻，利用撲克牌比看誰能建構出放最多筆的塔，用電腦打怪，玩著利用MICROBIT程式完成的麥坤小車，學生們笑顏逐開，收穫滿滿。

上銀集團總裁卓永財(前)向教育部次長劉孟奇(後)介紹上銀在學校展示的產品。記者宋健生/攝影
上銀集團總裁卓永財(前)向教育部次長劉孟奇(後)介紹上銀在學校展示的產品。記者宋健生/攝影
六家國小學生利用makecode軟體程式寫指令，讓小車進行競賽。記者宋健生/攝影
六家國小學生利用makecode軟體程式寫指令，讓小車進行競賽。記者宋健生/攝影

教育部 上銀科技 卓永財

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