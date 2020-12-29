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國際級設計打造「寶璽天睿」 三大亮點富豪愛不釋手

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

今年全台房市走熱，七期豪宅「寶璽天睿」單價也站上8億頭，穩居台中七期指標豪宅。寶璽建設董事長梁德煌今（29）日表示，受惠資金回流，今年台中豪宅的自住需求強勁，跨區購屋的高資產族比例也不少，而在目前的經濟環境下台商回流、外資加碼，全台房地起碼有8到10年的好光陰。

「寶璽天睿」座落於台中市政府與市議會間的綠色心臟地帶，其「府會園道一號」的燙金門牌更是身價非凡，該案除「大基地」、「大棟距」、「高綠覆」三大亮點，更將博物館和美術館典藏級的藝術傢俬搬進豪邸，拉升頂級客層間的吸睛程度。

經歷過去幾年的盤整期，今年台中七期豪宅買氣升溫，「寶璽天睿」實價登錄揭露也以每坪最高82.8萬元，穩居台中七期指標豪宅，最近完工落成。據悉，目前銷售狀況已近八成，不少非台中市的企業主跨區購屋，除了在海外回流的台商，也有不少與台中有往來的企業主，且購置的原因皆為自用。

「寶璽天睿」自土地開發至完工耗時6年，全案由建築師片山正通、加拿大建築師Michael Green、KYDO設計團隊合力興建，受到買方的青睞。梁德煌堅持，「舒適是居住空間最重要的元素，光線是最好的設計師，這也是寶璽品牌在豪宅市場屹立30年的關鍵。」

除了邀請到頂尖的設計團隊，「寶璽天睿」為鋼骨結構外牆採用日本原廠YKK金屬單元帷幕外牆，由日本專業技術團隊施作；全棟石材立面，為了確保品質，工法有別於傳統乾式掛裝，是台中第一座採用最新德國Fischer精密工法安裝石材外牆的建築，SS純鋼骨結構，也是打造出比照台北101等級的世界級防震結構。

此外，「寶璽天睿」帶有精裝修的衛浴，以及千萬元頂級名廚Valcucine的廚具，且公設高品質的設計與建材，也都是讓買方決定出手的關鍵。「寶璽天睿」每坪開價在80~90萬元，總價1.3億元～1.5億元不等。

梁德煌也預告，2021年寶璽將推出兩案，除了將在惠文路推出大坪數的豪宅案，總銷約達80億元外，現也看好首購需求的產品，將以睿嚮建設推出精品首購產品，預計規劃36~41坪，總銷約10億元。

豪宅 日本

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