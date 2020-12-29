台中日曜天地OUTLET全民運動月 四大潮流鞋款下殺990元

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台中日曜天地OUTLET全民運動月31日登場，四大潮流鞋款下殺990元起。 記者宋健生/攝影
台中日曜天地OUTLET全民運動月31日登場，四大潮流鞋款下殺990元起。 記者宋健生/攝影

知名運動品牌最新一季財報，營收獲利優於市場預期，加上國內製鞋廠接單也逐漸回升，顯示鞋子報復性消費潮已來臨，台中日曜天地OUTLET瞄準這波運動鞋商機，宣布從12月31日起至2021年1月25日止舉辦「OUTLET全民運動月」。

台中日曜天地此次號召了四大品牌PUMA、New balance、SKECHERS、Under Armour，備齊上萬雙運動休閒鞋款下殺990元起。另外，運動機能服飾3件再七折，使用動滋券更划算。消息一出，也引起品牌鐵粉們的高度關注。

今年疫情爆發後，健康成為社會大眾最在意的關鍵詞，後疫情時代更將全民運動風氣推向高峰。日曜天地OUTLET表示，運動已成為大眾一種生活方式，看好運動產業前景，決在12月大手筆砸重本改裝運動休閒樓層。

同時，全新引進的四大人氣話題品牌PUMA、New balance、SKECHERS、Under Armour，祭出最殺價格、最齊貨量，要讓民眾年前添購新鞋，荷包不失血。　　

一雙百搭又舒服的運動鞋，在運動中增加保護性，在日常生活中可謂穿搭的好幫手，從簡約經典的話題鞋款老爹鞋、奶茶鞋、百搭的經典帆布鞋等，到功能性強、重科技感的專業跑鞋，一律買得到，現場還有多款童鞋，滿足全家大小購鞋需求。

其中，PUMA螢光慢跑鞋、New balance多功能女鞋，原價2,280元，通通990元輕鬆帶回家；另有被網友喻為走路神鞋的SKECHERS，運動男鞋、女鞋原價4,690元，下殺2.1折，990元買到。

「你的動滋券用完了嗎？」日曜天地OULET挺運動，12月31日上午11點至下午1點，將舉辦限時2小時封場會，各式鞋款OUTLET價下殺990元起，使用動滋券更是500元有找。

當日更將邀請運動健身老師帶領百位民眾齊做有氧操，一起全民動滋動，輕鬆提升免疫力，凡於當天參與活動的前100位民眾，即可獲得OUTLET百元動滋券。

此外，適逢年前汰舊換新潮，日曜天地OUTLET將於1月23日至2月7日舉辦年年口碑爆棚的「家電福利品出清會」，包括大同3C家電、英國Dyson家電、日本象印家電、德國特福鍋具等熱門品牌都將祭出最殺優惠。

動滋券 家電

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