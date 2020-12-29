雄獅全力搶攻鐵道商機 布局國旅市場

雄獅（2731）集團董事長王文傑表示，「這波疫情造成旅行社業者超大危機，然而也是超大轉機，天助自助、天行有常」。全力搶攻台灣鐵道商機，並且看好國內疫情獲得良好的控制，長期開放觀光後，台灣有望迎接國際客的到來，雄獅布局剛好可以搶攻復甦的商機。

王文傑今天指出，過去台灣旅客到全球世界旅遊的風氣，讓雄獅的業績繳出佳績，台灣也成為重要的觀光出境大國，隨著可怕的疫情來襲，出境觀光旅遊的旅客全部消失。王文傑感謝交通部一開始的紓困方案，讓旅行社業者有機會思考轉型之路，4月開始雄獅就決定要靠自己，在最艱困的環境中走出一片天，立志要好好經營國旅市場。

王文傑進一步指出，雄獅集團未來全力發展「軌道觀光」，提升和強化旅客體驗的服務能量，從行前、行中到行後的規劃，鳴日號至少已投入350個集團人力，並引進五星級飯店和航空公司管理人才提供服務訓練，展現「以人為本」的高端服務。目前集團自有的觀光巴士預計擴充至100台，將整合多元交通和場域，搭配台鐵8大區域鐵道旅遊中心的成立，打造出日本、瑞士般國際等級的鐵道旅遊，帶動國旅市場的新契機，希望未來以此吸引國際旅客來台觀光。