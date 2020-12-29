雄獅全力搶攻鐵道商機 布局國旅市場

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
榮獲日本2020 Good Design Award設計大獎的「鳴日號」，新設計的車頭牌首度亮相，牌面上淺刻的V形微笑曲線，是凝聚鳴日號精神的重要象徵。 圖／業者提供
榮獲日本2020 Good Design Award設計大獎的「鳴日號」，新設計的車頭牌首度亮相，牌面上淺刻的V形微笑曲線，是凝聚鳴日號精神的重要象徵。 圖／業者提供

雄獅（2731）集團董事長王文傑表示，「這波疫情造成旅行社業者超大危機，然而也是超大轉機，天助自助、天行有常」。全力搶攻台灣鐵道商機，並且看好國內疫情獲得良好的控制，長期開放觀光後，台灣有望迎接國際客的到來，雄獅布局剛好可以搶攻復甦的商機。

王文傑今天指出，過去台灣旅客到全球世界旅遊的風氣，讓雄獅的業績繳出佳績，台灣也成為重要的觀光出境大國，隨著可怕的疫情來襲，出境觀光旅遊的旅客全部消失。王文傑感謝交通部一開始的紓困方案，讓旅行社業者有機會思考轉型之路，4月開始雄獅就決定要靠自己，在最艱困的環境中走出一片天，立志要好好經營國旅市場。

王文傑進一步指出，雄獅集團未來全力發展「軌道觀光」，提升和強化旅客體驗的服務能量，從行前、行中到行後的規劃，鳴日號至少已投入350個集團人力，並引進五星級飯店和航空公司管理人才提供服務訓練，展現「以人為本」的高端服務。目前集團自有的觀光巴士預計擴充至100台，將整合多元交通和場域，搭配台鐵8大區域鐵道旅遊中心的成立，打造出日本、瑞士般國際等級的鐵道旅遊，帶動國旅市場的新契機，希望未來以此吸引國際旅客來台觀光。

以鳴日號跨年首發團為例，12月31出發前於南港和新烏日站，將舉辦迎賓音樂酒會，抵達太麻里時，台東縣縣長饒慶鈴特別於清晨五點親臨車站，歡迎首發的鳴日號旅客，鳴日號2月分共有10個觀光列車次，特別推出賞櫻主題列車二日至五日的行程，平均每年赴日賞櫻超過30萬人次，在國境封鎖下國內賞櫻旅遊需求大增。

迎接2020鐵道旅遊年，鳴日號跨年首發團12月31日起航。 記者黃淑惠／攝影
迎接2020鐵道旅遊年，鳴日號跨年首發團12月31日起航。 記者黃淑惠／攝影
雄獅集團董事長王文傑，集團未來全力發展「軌道觀光」，提升和強化旅客體驗的服務能量。 記者黃淑惠／攝影
雄獅集團董事長王文傑，集團未來全力發展「軌道觀光」，提升和強化旅客體驗的服務能量。 記者黃淑惠／攝影
貴賓在鳴日號車頭合影。左起交通部觀光局局長張錫聰、立法委員許智傑、交通部部長林佳龍、台灣觀光協會會長葉菊蘭、台鐵局局長張政源、雄獅集團董事長王文傑。 記者黃淑惠／攝影
貴賓在鳴日號車頭合影。左起交通部觀光局局長張錫聰、立法委員許智傑、交通部部長林佳龍、台灣觀光協會會長葉菊蘭、台鐵局局長張政源、雄獅集團董事長王文傑。 記者黃淑惠／攝影
貴賓一同參加鳴日號記者會揭幕儀式。左起交通部觀光局局長張錫聰、台灣觀光協會會長葉菊蘭、雄獅集團董事長王文傑、交通部部長林佳龍、台鐵局局長張政源、立法委員許智傑。 圖／業者提供
貴賓一同參加鳴日號記者會揭幕儀式。左起交通部觀光局局長張錫聰、台灣觀光協會會長葉菊蘭、雄獅集團董事長王文傑、交通部部長林佳龍、台鐵局局長張政源、立法委員許智傑。 圖／業者提供
特定車次還能吃到結合當地食材的鳴日號專屬紀念便當，並提供Häagen-Dazs哈根達斯冰淇淋。 記者黃淑惠／攝影
特定車次還能吃到結合當地食材的鳴日號專屬紀念便當，並提供Häagen-Dazs哈根達斯冰淇淋。 記者黃淑惠／攝影
餐飲服務則由雄獅集團的「欣食旅」規劃，提供各式飲料及在地風味小點，使其不只是等車的空間，更讓旅人能在此找到花蓮專屬的緩慢悠閒。 記者黃淑惠／攝影
餐飲服務則由雄獅集團的「欣食旅」規劃，提供各式飲料及在地風味小點，使其不只是等車的空間，更讓旅人能在此找到花蓮專屬的緩慢悠閒。 記者黃淑惠／攝影

觀光 雄獅 疫情

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