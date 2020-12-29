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統一烘焙今年大打輕食市場和創意料理 拓展白金商機

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
今年統一大打輕食市場及創意料理商機，旗下品牌「新感覺」今年12月底再推新口味鮪魚沙拉。圖／統一提供
今年統一大打輕食市場及創意料理商機，旗下品牌「新感覺」今年12月底再推新口味鮪魚沙拉。圖／統一提供

統一（1216）集團近年積極擴展烘焙版圖，旗下統一麵包更是國內機製麵包龍頭 ，一年於超商可銷售至少上億個。今年統一大打輕食市場及創意料理商機，旗下品牌「新感覺」今年12月底再推新口味鮪魚沙拉，加上今年還推出瑞穗鮮奶土司升級版，增加柔軟度、以及12月搶生吐司市場的「晨光生土司」上市，都有望讓烘焙業績大爆發。

「新感覺」土司自推出以來，主要客群為都會女性上班族，超商平均2秒就賣出一包。除了原有的新感覺草莓夾心、花生夾心、可可夾心口味外，還有在2019年推出的「新感覺雞蛋沙拉」，在超商輕食市場中廣受消費者青睞。

新感覺的新口味-鮪魚沙拉夾心土司，今（29）日正式在士林、大安、中山、中正與松山區域小七超商限定販售；統一表示，該款新口味，從研發、大量生產測試到正式上市，歷時近一年的測試推出，希望能在明年大搶烘焙市場。

此外，今年統一的瑞穗鮮乳土司「PREMIUM」主打鮮乳界的生土司，自6月推出以來，銷售直線上升，因此近期以每日限量在超商北區特定門市販售；看好今年生吐司商機夯，統一的晨光土司近期也在小七桃竹區搶先推「晨光生土司」搶市。

超商 統一超商

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