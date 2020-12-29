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7-11會員制再結盟統一旗下7大品牌 累計合作通路達14家

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導

統一超（2912）7-ELEVEN今（29）日宣布，明年1月1日起OPEN POINT（簡稱OP）會員制，新結盟統一集團旗下七大品牌，其中有統一時代百貨（台北店）、夢時代（含統一時代百貨高雄店）、聖德科斯和電商博客來，累積合作通路達14家，目前OP累計會員數已破1,200萬人。

小七表示，未來使用一組OPEN POINT會員帳號到14大合作通路、超過6，700個據點消費，指定活動期間內交易可累積、折抵OPEN POINT點數，1點OPEN POINT等同1元購物金，並可在OPEN POINT APP上兌換百款商品與服務。

會員經營成各產業顯學，但每家通路都需要申請一組會員帳號與密碼才能享有會員權益，對消費者而言多組帳戶管理不易、容易遺忘，最終權益流失。

有別於此，7-ELEVEN所經營的OPEN POINT熟客生態圈，今年首度打破超商、超市等零售產業單一通路會員制模式，以一組會員帳號、多通路共享的優勢，合作通路產業跨足超商、餐飲、藥妝、百貨、網購、健身、美容等多元產業，也讓OPEN POINT在不到一年時間內吸粉破550萬、累計會員數突破1,200萬人。

原本OP會員通路包括統一旗下的超市7-ELEVEN、美妝通路康是美、速邁樂加油中心、餐廳21風味館與21PLUS、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜。明年1月1日再增加統一七大品牌，統一時代百貨（台北店）、夢時代（含統一時代百貨高雄店）、聖德科斯、博客來、BEING sport、BEING fit、BEING spa，未來有機會再持續增加會員人數。

統一時代百貨 博客來 超商

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