幸福企業愛爾麗2021擴大徵才150人 最高薪資上看100K

2020年全球經濟受疫情衝擊大幅萎縮，在許多產業紛紛裁員之際，台灣醫療龍頭愛爾麗集團，近期逆勢操作於各駐點擴大徵才150人，最高薪資上看100K，而優質的就職環境、薪資水平及員工福利等被譽為醫美界最佳幸福企業代表。

台灣醫療龍頭愛爾麗集團，2002年在台成立，目前在全亞洲設有76家各類醫療相關分院，為滿足客戶需求，愛爾麗集團即日起各駐點擴大徵才150人，涵蓋和營運相關的市場、業務、財務、客服、行政、醫護等職缺。上班族每天日夜奔波、拼命工作，最直接的動機就是拿到優渥的待遇，而愛爾麗集團薪資優於同業，並提供獨有的福利犒賞員工、年年發年終不手軟等待遇，也都是愛爾麗讓員工大大提升幸福感的關鍵之一。

「一間公司的好壞，從它的教育訓練就可以看出！」為了培育台灣醫美人才能量，愛爾麗集團總裁常如山，親力親為指導集團員工的教育訓練，除了讓愛爾麗新鮮人在面對陌生環境、不熟悉工作時，可以更快學習並進入友善環境，也讓在職員工可以在忙碌工作中學習成長；另外值得一提的是愛爾麗集團總裁常如山長期致力於公益，有著慈善家稱號，為了拋磚引玉，持續出錢出力發揮正能量，啟動社會善循環。

現實職場生活往往不能盡如人意，愛爾麗集團對員工的用心，友善的辦公環境、層級管道暢通、薪奬待遇、福利皆優於同業，讓員工真正「有感」，是許多醫美上班族的幸福企業首選。